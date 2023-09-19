Тонали: "Эмоции не станут проблемой для матча против "Милана"

Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали признался, что матч Лиги Чемпионов против "Милана" будет чрезвычайно эмоциональным для него.

Минувшим летом "Ньюкасл" приобрел Тонали за 55 миллионов фунтов у "Милана", который примет "сорок" на "Сан-Сиро" во вторник вечером в рамках первого тура группового этапа Лиги Чемпионов.



По словам Тонали, встреча с родным клубом будет крайне эмоциональным событием для него, однако 23-летний итальянец уверяет, что это не помешает ему показать свою лучшую игру.



"Думаю, завтра я буду чувствовать эмоции на 90 процентов. Сегодня это 10 процентов. Я уже встретил некоторых людей, которых знаю по "Милану" и с которыми мы поддерживаем общение".



"Это сложные эмоции, потому что такое не случается часто в футболе. Это особенные эмоции, и я запомню их навсегда. Это команда, за которую я болею и которая дала мне шанс на успех. Сейчас ситуация совершенно изменилась. Я здесь как соперник. Я должен справиться с этим, но это не станет проблемой", — цитирует Тонали Evening Standard.