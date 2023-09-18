"Челси" и "Бавария" следят за Рамсдейлом

"Челси" и "Бавария" находятся среди клубов, которые наблюдают за ситуацией вокруг голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла.

Рамсдейл был бессменным первым номером "Арсенала" в прошлом сезоне, а также защищал ворота "канониров" в четырех первых матчах новой кампании Премьер-Лиги.



Однако на матч против "Эвертона" в минувшее воскресенье главный тренер "Арсенала" Микель Артета неожиданно доверил место в стартовом составе Давиду Райе, которого "канониры" взяли у "Брентфорда" в аренду с опцией выкупа.



Артета также оговорился, что готов использовать ротацию на последнем рубеже, а значит у Рамсдейла уже не будет так много игровой практики, как в прошлом сезоне.



Daily Mail ожидает, что с дальнейшим течением сезона Райя получит шанс утвердиться первым номером "Арсенала", и это может подтолкнуть Рамсдейла к смене клуба.



Сразу несколько клубов обратили внимание на ситуацию 25-летнего англичанина на "Эмирейтс". Среди них находятся "Челси" и "Бавария".



"Челси" только минувшим летом приобрел у "Брайтона" Роберта Санчеса, но при этом открыт к дальнейшему укреплению последнего рубежа.



"Бавария" в свою очередь находится в поисках преемника для Мануэля Нойера, которому в марте исполнится 38.



Предполагается, что "Арсенал" не заинтересован в продаже Рамсдейла в январе, но следующим летом будет готов рассмотреть предложения по Аарону в размере свыше 60 миллионов фунтов.