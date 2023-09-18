Ширер не уверен, что "Арсенал" может положиться на Нкетиа

Легенда английского футбола Алан Ширер усомнился в том, что "Арсенал" может положиться на Эдди Нкетиа как на центрального нападающего.

24-летний Нкетиа выходил в стартовом составе "Арсенала" на четыре из пяти матчей нового сезона Премьер-Лиги, но против "Эвертона" в минувший уикенд не нанес ни одного удара в створ.



Ширер считает, что в данный момент Нкетиа не хватает голевого чутья, которое присуще бомбардирам топ-уровня.



"Думаю, мы продолжим вести дискуссии насчет того, соответствует ли он элите. Является ли он нападающим топ-уровня, который нужен "Арсеналу", чтобы сделать шаг вперед?"



"И хотя тренер верит в него и продолжает его выпускать, мы продолжим задавать эти вопросы до тех пор, пока он не будет пользоваться возможностями, которые у него возникает".



"Я просто думаю, что против "Эвертона" было два-три случая, включая отмененный гол, когда у меня возникала мысль: "Да ладно, иди на край вратарской и просто ткни мяч в ворота, как делают все отличные нападающие". Все решалось за долю секунды, и он действовал медленно в тех ситуациях. Пока он не будет делать этого, мы будем продолжать задавать вопросы", — цитирует Ширера Daily Mail.