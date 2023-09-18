Ширер не уверен, что "Арсенал" может положиться на Нкетиа

Эдди Нкетиа Легенда английского футбола Алан Ширер усомнился в том, что "Арсенал" может положиться на Эдди Нкетиа как на центрального нападающего.

24-летний Нкетиа выходил в стартовом составе "Арсенала" на четыре из пяти матчей нового сезона Премьер-Лиги, но против "Эвертона" в минувший уикенд не нанес ни одного удара в створ.

Ширер считает, что в данный момент Нкетиа не хватает голевого чутья, которое присуще бомбардирам топ-уровня.

"Думаю, мы продолжим вести дискуссии насчет того, соответствует ли он элите. Является ли он нападающим топ-уровня, который нужен "Арсеналу", чтобы сделать шаг вперед?"

"И хотя тренер верит в него и продолжает его выпускать, мы продолжим задавать эти вопросы до тех пор, пока он не будет пользоваться возможностями, которые у него возникает".

"Я просто думаю, что против "Эвертона" было два-три случая, включая отмененный гол, когда у меня возникала мысль: "Да ладно, иди на край вратарской и просто ткни мяч в ворота, как делают все отличные нападающие". Все решалось за долю секунды, и он действовал медленно в тех ситуациях. Пока он не будет делать этого, мы будем продолжать задавать вопросы", — цитирует Ширера Daily Mail.


Метки Арсенал, Нкетиа, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 535

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 18.09.2023 22:32 # aliluya-nn
    Посмотрел на отмененной гол ..засудили заразы ..сколько помню - если мяч прилетает от защищающейся стороны игроку соперника - никогда оффсайд не считался

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: