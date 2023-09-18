Невилл считает, что летние приобретения не сделали МЮ сильнее

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что неудачный старт "красных дьяволов" в новом сезоне связан с недостаточным мастерством летних новичков.

Минувшим летом "Юнайтед" потратил около 180 миллионов фунтов на трансферы, подписав Расмуса Хейлунда, Мейсона Маунта, Андре Онана, Алтая Байындыра, Софьяна Амрабата, Серхио Регилона и Джонни Эванса.



Однако Невилл чувствует, что команда Эрика Тен Хага не стала сильнее благодаря этим приобретениям, и домашнее поражение 1:3 от "Брайтона" в субботу подтвердило опасения Гари.



"Я переживал еще на старте сезона. Было ощущение, что "Манчестер Юнайтед" рано сработал в трансферное окно, и это хорошо, но я переживал, что приглашенные ими игроки не сделают их сильнее относительно прошлого сезона".



"Я ни секунды не думал, что с такими приобретениями они будут соперничать с "Манчестер Сити" и "Арсеналом". Им бы потребовалось приобретение типа Харри Кейна или Деклана Райса, к примеру. Но у них не было денег на такого рода приобретения".



"В данный момент они не в очень хорошем положении. Истерии нет. Но я отправлялся на матч против "Брайтона" и, будучи фанатом, думал: "Смогут ли они меня удивить?"



"Ты всегда оптимистичен. Я никогда не ступал на площадь перед "Олд Траффорд", не испытывая оптимизма, потому что фанат отправляется на любой стадион, чтобы поддерживать свою команду".



"Но я не думаю, что кто-либо из 72,000 фанатов "Юнайтед" на этом стадионе, которые осведомлены, знают "Брайтон" и знают свою команду, остались удивлены увиденным".



"До матча было ощущение вроде "давайте посмотрим, что случится" или "набрать бы очко". Такого рода комментарии исходили от людей, мимо которых ты проходил", — сообщил Невилл в своем подкасте.