Уолкер заявил, что был выбран одним из пяти капитанов "Сити"

Кайл Уолкер Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер подтвердил, что он был избран одним из пяти капитанов команды.

Минувшим летом "Сити" попрощался с полузащитником Илкаем Гюндоганом, и перед главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой встал вопрос о назначении нового капитана.

В итоге Гвардиола решил, что игроки должны сами назвать своих лидеров, поэтому в раздевалке было устроено голосование.

"Да, у нас состоялось капитанское голосование, и мы выбрали пятерку, которая будет вести команду за собой в этом сезоне, контролировать дисциплину и собирать штрафы".

"Порядок не имеет значения. Это буду я, Кевин Де Брюйне, Родри, Рубен (Диаш) и Бернарду (Силва)".

"Выводить этот особенный коллектив с повязкой на рукаве — огромная честь и привилегия для меня. Так будет и дальше".

"Надеюсь, я буду подавать пример на поле и за его пределами, что поможет нам завоевать трофеи к концу сезона", — цитирует Уолкера официальный веб-сайт "Сити".


Метки капитаны, Манчестер Сити, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2023 20:00

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