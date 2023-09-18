Уолкер заявил, что был выбран одним из пяти капитанов "Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер подтвердил, что он был избран одним из пяти капитанов команды.

Минувшим летом "Сити" попрощался с полузащитником Илкаем Гюндоганом, и перед главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой встал вопрос о назначении нового капитана.



В итоге Гвардиола решил, что игроки должны сами назвать своих лидеров, поэтому в раздевалке было устроено голосование.



"Да, у нас состоялось капитанское голосование, и мы выбрали пятерку, которая будет вести команду за собой в этом сезоне, контролировать дисциплину и собирать штрафы".



"Порядок не имеет значения. Это буду я, Кевин Де Брюйне, Родри, Рубен (Диаш) и Бернарду (Силва)".



"Выводить этот особенный коллектив с повязкой на рукаве — огромная честь и привилегия для меня. Так будет и дальше".



"Надеюсь, я буду подавать пример на поле и за его пределами, что поможет нам завоевать трофеи к концу сезона", — цитирует Уолкера официальный веб-сайт "Сити".