Игрока "Норвича" посадили в тюрьму на год

Авария Флинна Кларка Полузащитника "Норвича" и молодежной сборной Шотландии Флинна Кларка посадили в тюрьму на 12 месяцев как виновника автомобильной аварии.

30 апреля прошлого года, управляя спортивным автомобилем BMW черного цвета, Кларк на двухполосной дороге устроил лобовое столкновение с домом на колесах, сзади в который затем врезалась еще одна машина.

В результате этой аварии шестеро людей получили травмы различной степени тяжести, включая четырех друзей, что находились с Кларком в салоне. Сам Флинн отделался легкими повреждениями.

Отягчающим обстоятельством стало то, что в автомобиле 20-летнего шотландца были обнаружены канистры с оксидом азота или так называемым "веселящим газом", который считается легальным наркотиком.

Как сообщает Daily Star, Кларк признал свою вину, однако Королевский суд Питерборо принял решение отправить Флинна в тюрьму на целый год и лишить водительских прав на 30 месяцев.

Отметим, что для "Норвича" это большой проблемой не станет, потому что в прошлом месяце "канарейки" отправили Кларка в аренду в "Дагенем энд Редбридж" из Национальной Лиги.


Метки Кларк, Норвич, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2023 19:00

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  1. gerrard08 18.09.2023 19:33 # gerrard08
    Мда, адвокат дурачок, надо было надо было происть его перевода в суды манчестера, там таких животных на раз, два отмазыаают.

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  2. superglor 18.09.2023 19:10 # superglor
    Ну еще бы, это же не негр блмный, а обычный белый парень, такого можно и посадить спокойно https://www.footballdatabase.eu/images/photos/players/a_393/393595.jpg

    (ответить)

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