Игрока "Норвича" посадили в тюрьму на год

Полузащитника "Норвича" и молодежной сборной Шотландии Флинна Кларка посадили в тюрьму на 12 месяцев как виновника автомобильной аварии.

30 апреля прошлого года, управляя спортивным автомобилем BMW черного цвета, Кларк на двухполосной дороге устроил лобовое столкновение с домом на колесах, сзади в который затем врезалась еще одна машина.



В результате этой аварии шестеро людей получили травмы различной степени тяжести, включая четырех друзей, что находились с Кларком в салоне. Сам Флинн отделался легкими повреждениями.



Отягчающим обстоятельством стало то, что в автомобиле 20-летнего шотландца были обнаружены канистры с оксидом азота или так называемым "веселящим газом", который считается легальным наркотиком.



Как сообщает Daily Star, Кларк признал свою вину, однако Королевский суд Питерборо принял решение отправить Флинна в тюрьму на целый год и лишить водительских прав на 30 месяцев.



Отметим, что для "Норвича" это большой проблемой не станет, потому что в прошлом месяце "канарейки" отправили Кларка в аренду в "Дагенем энд Редбридж" из Национальной Лиги.