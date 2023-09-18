Гвардиола: "Мы не сделали ничего особенного, выиграв Лигу Чемпионов один раз"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда "не сделала ничего особенного", выиграв Лигу Чемпионов в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне "Сити" повторил уникальное достижение "Манчестер Юнайтед", в течение одной кампании выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.



В финале Лиги Чемпионов "Сити" отпраздновал победу 1:0 над "Интером", и домашним матчем против "Црвены Звезды" во вторник "горожане" начнут защиту чемпионского звания.



В преддверии этого матча Гвардиола выразил мнение, что "Сити" мало одного трофея Лиги Чемпионов, чтобы считаться европейской элитой, но хорошая новость в том, что теперь у "горожан" есть соответствующий опыт.



"Теперь будет проще. Самое сложное — выиграть в первый раз".



"Для нашего клуба было невероятно выиграть Лигу Чемпионов, но если посмотреть шире, как много команд выигрывали Лигу Чемпионов единожды? Много".



"Мы не сделали ничего особенного, выиграв лишь раз, но мы невероятно гордимся", — цитирует Гвардиолу BBC.