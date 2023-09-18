Кейн предостерег "Баварию" насчет "Юнайтед"

Харри Кейн Нападающий "Баварии" Харри Кейн предостерег свою команду насчет матча Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Проиграв три из пяти первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, в среду вечером в Мюнхене "Юнайтед" возьмет старт в Лиге Чемпионов.

Однако в преддверии переигровки финала Лиги Чемпионов 1999 года Кейн предположил, что неудачи в Премьер-Лиге только разозлят "красных дьяволов", и те предстанут раненым зверем.

"Это будет сложный матч. Я знаю, что в данный момент "Манчестер Юнайтед" переживает сложные времена, но порой такого рода команды бывают опасны, потому что они всегда ищут возможность реабилитироваться по-крупному".

"Поэтому нам нужно подготовиться к ним, и мы, конечно, хотим, чтобы в среду нас поддержали наши болельщики. Мы хотим провести матч в высоком темпе".

"Лига Чемпионов — это всегда особенный повод, и мой первый матч за "Баварию" здесь навсегда запомнится мне. Надеюсь, он сложится хорошо", — сообщил Sports Illustrated.


Метки Бавария, Кейн, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2023 17:00

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