Кейн предостерег "Баварию" насчет "Юнайтед"

Нападающий "Баварии" Харри Кейн предостерег свою команду насчет матча Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Проиграв три из пяти первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, в среду вечером в Мюнхене "Юнайтед" возьмет старт в Лиге Чемпионов.



Однако в преддверии переигровки финала Лиги Чемпионов 1999 года Кейн предположил, что неудачи в Премьер-Лиге только разозлят "красных дьяволов", и те предстанут раненым зверем.



"Это будет сложный матч. Я знаю, что в данный момент "Манчестер Юнайтед" переживает сложные времена, но порой такого рода команды бывают опасны, потому что они всегда ищут возможность реабилитироваться по-крупному".



"Поэтому нам нужно подготовиться к ним, и мы, конечно, хотим, чтобы в среду нас поддержали наши болельщики. Мы хотим провести матч в высоком темпе".



"Лига Чемпионов — это всегда особенный повод, и мой первый матч за "Баварию" здесь навсегда запомнится мне. Надеюсь, он сложится хорошо", — сообщил Sports Illustrated.