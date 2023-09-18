Ван-Биссака пропустит до двух месяцев
Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака пропустит до двух месяцев с травмой задней поверхности бедра.
Эту травму 25-летний Ван-Биссака получил, появившись на замену в проигранном "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в минувшую субботу (1:3).
В своем официальном заявлении "Юнайтед" сообщает, что первичное обследование Ван-Биссаки говорит о потере Аарона на "несколько недель". Издание talkSPORT уточняет, что речь может идти о сроке до двух месяцев.
В лазарете "Юнайтед" также находятся Том Хитон, Рафаэль Варан, Люк Шоу, Тирелл Маласиа, Софьян Амрабат, Мейсон Маунт, Кобби Майну и Амад Диалло, тогда как Джейдон Санчо и Антони отсутствуют по иным причинам.
18.09.2023 16:00
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ВУХАХАХАХАХАХА
Минтруд России заказал 757 тысяч удостоверений ветерана боевых действий и 230 тысяч удостоверений для членов семей погибшего (умершего) ветерана. Это не первый такой тендер. Ранее такие документы заказывались в мае 2023 года и несколько раз заказывались в 2022-м году, судя по динамике они производятся под текущие потребности. Цифры показывают многократное повышение спроса на такие удостоверения, которые заказывались постоянно. Судя по статистике документов, цифра участников боевых действий за полтора года может превышать 1 миллион человек, а цифра погибших на войне граждан РФ превышает 100 тысяч.
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Доброго вечера. Охранника не видали случаем? Спросить с него хочу.
(ответить)
зай,ты пойми, я хищник..охотник
я должен покорить сердца кучи
девушек,
их всех отжарить,а потом жениться
на одной единственной
девственнице. у которой до меня
никого не было, чистой души
так что я стобой до поры до времени,
пока мутим,потом когда захочу
жениться - разбежимся
потому что,я у тебя не первый
ты падшая женщина так скажем
Какой ты охотник?
Ты охранник пятёрочки, Олег
окстись..
(ответить)
Как же пох1уй на этот мусор, так же как и на колбасу.
Объективно за чемпик борятся четыре команды:
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Арсенал
Челси
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Заебись, ой как заебись. С такими новостями Челси может на 13 место запрыгнуть.
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Братики, кто такой yellowswin ?
Чёта горит и гадит в ветках, надо бы покарать жёлтую свинку.
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