Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака пропустит до двух месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Эту травму 25-летний Ван-Биссака получил, появившись на замену в проигранном "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в минувшую субботу (1:3).



В своем официальном заявлении "Юнайтед" сообщает, что первичное обследование Ван-Биссаки говорит о потере Аарона на "несколько недель". Издание talkSPORT уточняет, что речь может идти о сроке до двух месяцев.



В лазарете "Юнайтед" также находятся Том Хитон, Рафаэль Варан, Люк Шоу, Тирелл Маласиа, Софьян Амрабат, Мейсон Маунт, Кобби Майну и Амад Диалло, тогда как Джейдон Санчо и Антони отсутствуют по иным причинам.