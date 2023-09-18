Саттон: "МЮ не в таком глубоком кризисе, как при Моуриньо"

Бывший нападающий "Блэкберна" и "Селтика" Крис Саттон считает, что нынешняя ситуация в "Манчестер Юнайтед" несравнима с кризисом времен Жозе Моуриньо.

В минувшую субботу "Юнайтед" проиграл дома "Брайтону" со счетом 1:3, оформив свое третье поражение в пяти матчах нового сезона Премьер-Лиги.



Саттон чувствует, что над Эриком Тен Хагом сгущаются тучи, однако ситуация еще далека от того, чтобы стать необратимой.



"Манчестер Юнайтед" не в таком глубоком кризисе, как во времена Жозе Моуриньо, который слишком увлекся игрой в обвинения. Ближе к концу своего периода он стал изолированной фигурой из-за своего безумного, эгоистичного бреда".



"Но Эрику Тен Хагу нужно быстро поправить эту ситуацию, потому что давление на него возрастает с каждым матчем, сыгранным ниже стандартов".



"Юнайтед" — это клуб с наивысшими ожиданиями. Так всегда было. Так всегда будет. И выиграть только два из пяти первых матчей в Премьер-Лиге, причем им еще повезло их выиграть, — это недостаточно хорошо".



"В каком-то смысле я сочувствую Тен Хагу. Он не смог помочь в ситуации с Мейсоном Гринвудом. Он не смог помочь в ситуации с Антони. Я даже не уверен, что он мог помочь в ситуации с Джейдоном Санчо, который видит себя примадонной, а Тен Хаг просто честно высказался насчет игрока".



"Когда Моуриньо швырял каждого под колеса автобуса, он потерял контроль над раздевалкой. Тен Хаг еще не на этой стадии".



"Против "Баварии" в среду будет сложно, но во время выезда к "Бернли" в субботу им нужно предстать улучшенной версией себя", — сообщил Саттон Daily Mail.