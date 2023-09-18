"Челси" составил шорт-лист из трех нападащих

"Челси" составил шорт-лист из трех нападающих на летнее трансферное окно.

Серьезные проблемы с голами были у "Челси" еще в прошлом сезоне — "синие" забили только 38 мячей в 38 матчах Премьер-Лиги.



Минувшим летом для решения этой проблемы "Челси" потратился на Кристофера Нкунку и Николя Джексона, но первый получил травму в предсезонном матче, а второй все еще адаптируется к Премьер-Лиге и пока отличился только раз за свой новый клуб.



Пока "Челси" полностью идет по графику прошлого сезона в плане голов — пять матчей и пять забитых мячей, причем три из них случились против "Лутона", который выглядит безнадежно.



Это ситуация заставляет главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино и боссов клуба задуматься о приглашении нападающего в январе, и "синие" уже составили список из трех подходящих игроков.



Как утверждает Дин Джонс из GiveMeSport, во главе шорт-листа "Челси" находится нападающий "Наполи" Виктор Осимхен, причем минувшим летом президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис оценил своего бомбардира в 200 миллионов евро (172 млн. фунтов).



Следом за 24-летним Осимхеном идут 27-летние Айвен Тоуни из "Брентфорда" и Олли Уоткинс из "Астон Виллы". Преимуществом обоих является опыт выступлений в Премьер-Лиге.