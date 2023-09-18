Лорен: "Арсенал" готов выиграть Премьер-Лигу"

Микель Артета Бывший защитник "Арсенала" Лорен считает, что "канониры" готовы выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Почти весь прошлый сезон "Арсенал" провел во главе таблицы Премьер-Лиги, однако на концовку команде Микеля Артеты не хватило сил.

Лорен уверен, что "Арсенал" сделал правильные выводы и готов снова бросить вызов "Манчестер Сити".

"Они показали каждому, что могут сражаться на высочайшем уровне. Убежден, "Арсенал" в том положении, чтобы конкурировать с "Сити", и я верю, что этот состав готов выиграть Премьер-Лигу. Хотя это не будет легко".

"Артета изменил характер и амбиции в "Арсенале" — не только в раздевалке, но в "Арсенале" как организации, а также сплотил фанатов, игроков, клуб. Вы можете видеть это на поле в каждом матче. Это была затяжная трансформация, которая началась с его прихода, но теперь вы можете видеть результаты".

"Выигрывать трофеи непросто. В прошлом сезоне у "Арсенала" были только Габриэль Жезус и Александр Зинченко, которые привыкли выигрывать трофеи. Тебе нужно больше таких игроков. Они извлекли уроки из прошлого сезона", — цитирует Лорена Daily Mail.


Метки Арсенал, Лорен

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 18.09.2023 14:09 # tigerpool
    Может быть через пару сезонов, если продолжит дальше работать в таком темпе

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  2. kipeloff89 18.09.2023 13:28 # kipeloff89
    Да что эта Лорен о себе думает? Вчера Евровидение выиграла, а сегодня уже что эксперт в футболе?

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  3. superperez101 18.09.2023 13:03 # superperez101
    нет. не готов. сити раздавит, медленно и мощно, как удав

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