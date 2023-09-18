"Тоттенхэм" заинтересован в Маэде

"Тоттенхэм" проявляет серьезный интерес к нападающему "Селтика" Дайдзену Маэде.

Только минувшим летом "Тоттенхэм" переманил из "Селтика" наставника Анге Постекоглу, который блестяще начал свою карьеру в Северном Лондоне, даже став Тренером Месяца в Премьер-Лиге по итогам августа.



Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, в следующем году за Постекоглу может последовать Маэда, который в своих 76 матчах за "Селтик" забил лишь 19 голов и отдал 13 результативных передач, но при этом регулярно зарабатывает похвалу своей огромной работоспособностью.



Маэда только в июле заключил с "Селтиком" новый контракт до 2027 года, и "Тоттенхэму" может потребоваться сумма не менее 25 миллионов фунтов, чтобы заполучить 25-летнего игрока сборной Японии.



Дайдзен способен сыграть на обоих флангах атаки, и в случае своего перехода в "Тоттенхэм" ему бы пришлось конкурировать с летними новичками "шпор" в лице Бреннана Джонсона и Манора Соломона.