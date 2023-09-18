"Бавария" задумывается о приглашении Мактоминея в январе

"Бавария" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" с прицелом на летнее трансферное окно.

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель пытался укрепить центр поля еще минувшим летом, однако переход Жоау Палиньи из "Фулхэма" стоимостью 55 миллионов фунтов сорвался в самый последний момент.



Ранее ожидалось, что в январе "Бавария" вернется за Палиньей, однако с тех пор 28-летний игрок сборной Португалии заключил с "Фулхэмом" новый долгосрочный контракт, который, как уверена английская пресса, не предусматривает пункта о выкупе.



По информации Daily Mirror, альтернативой Палинье для "Баварии" может стать Мактоминей, чьи перспективы в "Юнайтед" незавидны после прихода из "Фиорентины" Софьяна Амрабата.



В этом сезоне 26-летний шотландец отметился двумя короткими появлениями на замену, прежде чем вышел в стартовом составе "Юнайтед" на проигранный матч против "Брайтона" в минувшую субботу (1:3).



В отличие от своего коллеги Эрика Тен Хага из "Юнайтед", Тухель убежден, что Мактоминей обладает потенциалом игрока топ-уровня.



Сейчас у Мактоминея остается чуть менее двух лет по контракту. По слухам, минувшим летом "Юнайтед" просил за Скотта около 40 млн. фунтов.