Хассельбайнк считает, что Рамсдейлу придется привыкнуть к лавке "Арсенала"

Аарон Рамсдейл и Давид Райя Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что голкиперу Аарону Рамсдейлу придется привыкнуть к месту на скамейке запасных "Арсенала".

Накануне арендованный у "Брентфорда" Давид Райя дебютировал за "Арсенал", поспособствовав победе 0:1 в гостях у "Эвертона".

Хассельбайнк ожидает, что именно 28-летний испанец утвердится первым номером "Арсенала", и не думает, что главный тренер "канониров" Микель Артета будет активно использовать ротацию на последнем рубеже.

"Они много заплатили за Райю, и я думаю, именно он их первый номер, и именно он будет играть в конце концов. Думаю, сегодня был первый день, и дальше он будет играть регулярно".

"Я не представляю себе, что они будут попеременно давать минуты своим голкиперам. Голкиперам нужен ритм, голкиперам нужно оставаться в тонусе".

"Райя — очень хороший голкипер, как и Аарон. Это два больших голкипера, которыми ты хочешь обладать в своей команде. Это сложное решение, но я думаю, некоторое время мы будем наблюдать Райю в стартовом составе "Арсенала", — сообщил Хассельбайнк Sky Sports.


Метки Арсенал, Райя, Рамсдейл, Хассельбайнк

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2023 10:00

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  1. liverpool888 18.09.2023 10:27 # liverpool888
    Не совсем понял логики в приглашении Райи.
    Рамсдейл действительно является большим голкипером, который способен стать топ 5 в мире.
    Его сейвы оставляли Арсенал в игре в больших матчах против Сити и Ливерпуля. Иногда сейвы были настолько чумовыми, что просто удивляешься тому, что гола не было.
    Потенциально Рамсдейл может стать и номерм один в Англии на долгие годы.

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