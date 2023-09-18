Хассельбайнк считает, что Рамсдейлу придется привыкнуть к лавке "Арсенала"
Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что голкиперу Аарону Рамсдейлу придется привыкнуть к месту на скамейке запасных "Арсенала".
Накануне арендованный у "Брентфорда" Давид Райя дебютировал за "Арсенал", поспособствовав победе 0:1 в гостях у "Эвертона".
Хассельбайнк ожидает, что именно 28-летний испанец утвердится первым номером "Арсенала", и не думает, что главный тренер "канониров" Микель Артета будет активно использовать ротацию на последнем рубеже.
"Они много заплатили за Райю, и я думаю, именно он их первый номер, и именно он будет играть в конце концов. Думаю, сегодня был первый день, и дальше он будет играть регулярно".
"Я не представляю себе, что они будут попеременно давать минуты своим голкиперам. Голкиперам нужен ритм, голкиперам нужно оставаться в тонусе".
"Райя — очень хороший голкипер, как и Аарон. Это два больших голкипера, которыми ты хочешь обладать в своей команде. Это сложное решение, но я думаю, некоторое время мы будем наблюдать Райю в стартовом составе "Арсенала", — сообщил Хассельбайнк Sky Sports.
18.09.2023 10:00
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Не совсем понял логики в приглашении Райи.
Рамсдейл действительно является большим голкипером, который способен стать топ 5 в мире.
Его сейвы оставляли Арсенал в игре в больших матчах против Сити и Ливерпуля. Иногда сейвы были настолько чумовыми, что просто удивляешься тому, что гола не было.
Потенциально Рамсдейл может стать и номерм один в Англии на долгие годы.
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