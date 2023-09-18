Хассельбайнк считает, что Рамсдейлу придется привыкнуть к лавке "Арсенала"

Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что голкиперу Аарону Рамсдейлу придется привыкнуть к месту на скамейке запасных "Арсенала".

Накануне арендованный у "Брентфорда" Давид Райя дебютировал за "Арсенал", поспособствовав победе 0:1 в гостях у "Эвертона".



Хассельбайнк ожидает, что именно 28-летний испанец утвердится первым номером "Арсенала", и не думает, что главный тренер "канониров" Микель Артета будет активно использовать ротацию на последнем рубеже.



"Они много заплатили за Райю, и я думаю, именно он их первый номер, и именно он будет играть в конце концов. Думаю, сегодня был первый день, и дальше он будет играть регулярно".



"Я не представляю себе, что они будут попеременно давать минуты своим голкиперам. Голкиперам нужен ритм, голкиперам нужно оставаться в тонусе".



"Райя — очень хороший голкипер, как и Аарон. Это два больших голкипера, которыми ты хочешь обладать в своей команде. Это сложное решение, но я думаю, некоторое время мы будем наблюдать Райю в стартовом составе "Арсенала", — сообщил Хассельбайнк Sky Sports.