"Челси" назначил цену за Кепу

"Челси" установил цену в 25 миллионов евро (21.5 млн. фунтов) за голкипера Кепу Аррисабалагу, который этот сезон проводит в "Реале" на правах аренды.

Аррисабалага должен был начать этот сезон первым номером "Челси", однако случайность в виде тяжелой травмы Тибо Куртуа позволила Кепе отправиться в Мадрид на замену бельгийскому голкиперу.



Кепа сыграл только считанное количество матчей за "Реал", но уже несколько раз заявил, что не хочет возвращаться в "Челси", где у него остается чуть менее двух лет по контракту.



И хотя арендное соглашение по Кепе не предусматривает опции выкупа, Diario Sport утверждает, что у "Реала" будет возможность оставить 28-летнего испанца у себя.



"Челси" назначил за Кепу цену в 21.5 млн. фунтов, что значительно меньше тех 71.6 млн. фунтов, за которые испанец был куплен у "Атлетика" пять лет назад.