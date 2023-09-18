"Челси" назначил цену за Кепу
"Челси" установил цену в 25 миллионов евро (21.5 млн. фунтов) за голкипера Кепу Аррисабалагу, который этот сезон проводит в "Реале" на правах аренды.
Аррисабалага должен был начать этот сезон первым номером "Челси", однако случайность в виде тяжелой травмы Тибо Куртуа позволила Кепе отправиться в Мадрид на замену бельгийскому голкиперу.
Кепа сыграл только считанное количество матчей за "Реал", но уже несколько раз заявил, что не хочет возвращаться в "Челси", где у него остается чуть менее двух лет по контракту.
И хотя арендное соглашение по Кепе не предусматривает опции выкупа, Diario Sport утверждает, что у "Реала" будет возможность оставить 28-летнего испанца у себя.
"Челси" назначил за Кепу цену в 21.5 млн. фунтов, что значительно меньше тех 71.6 млн. фунтов, за которые испанец был куплен у "Атлетика" пять лет назад.
18.09.2023 09:00
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Да уж, 70 лямов был очень большой перебор. Как оказалось, Кепа явно не потянул топ уровень. Это не Алиссон
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Бизнес кар на отличном ходу.
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Может мю и купит его, а то онанист совсем убого выглядит
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Что за машина!
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