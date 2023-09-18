Артета — о победе над "Эвертоном": "Мы провели невероятный матч"

Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что его команда провела "невероятный матч" против "Эвертона".

До воскресенья "Арсенал" не знал побед на "Гудисон Парк" с 2017 года, а поражение "канониров" здесь со счетом 1:0 в прошлом сезоне стало важным фактором в чемпионской гонке Премьер-Лиги.



С 11-й попытки "Арсеналу" все же удалось переиграть "Эвертон" на выезде, и Артета остался очень доволен тем, в какой манере был одержана эта победа 0:1.



"На протяжении шести лет мы не побеждали здесь, и на то было несколько причин. Важно то, как ты делаешь свои дела и какое усилие вкладываешь в каждое действие".



"Думаю, мы провели невероятный матч в этом плане, мы не позволяли им создавать угрозу, а сами имели много, много моментов. Первый гол (Габриэля Мартинелли) следовало засчитать. Мы доминировали в игре, и мы крайне рады, что возвращаемся домой с победой и "клин-шитом".



"Думаю, мы сместили игру в те зоны, как давно хотели, и мы были по-настоящему надежны. Мы очень, очень мало позволили сопернику. Они не создали ни момента. Это говорит о нашем уме, а также о том, как мы сражались", — цитирует Артету Sky Sports.