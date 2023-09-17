Артета готов менять голкипера по ходу матча

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что он готов менять голкипера даже по ходу одного матча.

В воскресенье против "Эвертона" Артета устроил дебют за "Арсенал" Давиду Райе, который был арендован до конца сезона у "Брентфорда".



Решение Артеты выпустить Райю вместо Аарона Рамсдейла после победы 3:1 над "Манчестер Юнайтед" было воспринято очень смелым, однако Микель готов поступать еще смелее.



"Почему-то мне не задали ни единого вопроса насчет того, почему Габриэль Жезус не вышел в старте. А у него больше трофеев, чем у кого-либо другого в раздевалке, включая меня".



"Я не для того собирал по два игрока на каждой позиции, чтобы не использовать их. Давид обладает потрясающими качествами. Как и Аарон, как и Карл (Хейн), и нам нужно их использовать".



"Я все еще довольно молодой тренер, я в профессии только три с половиной года, и я жалею о некоторых вещах, которые мы сделали".



"Одна из них касается двух случаев, когда после 60 и 85 минут я чувствовал потребность заменить голкипера, но я этого не делал".



"Мне не хватало смелости сделать это. Я лишь мог заменить вингера или нападающего, выпустив центрального защитника и перейдя на пятерку в обороне, чтобы удерживать результат".



"Мы завершили вничью те матчи, и я был так расстроен. Если бы кто-нибудь на моем месте заменил голкипера, люди бы отреагировали: "О! Это странно. Почему?"



"А почему нет? Скажите мне, почему. Если у тебя есть другой голкипер со всеми необходимыми качествами, и ты хочешь изменить динамику игры, то сделай это".



"Это то, о чем я жалею. А также я стремлюсь, чтобы каждый в команде чувствовал себя причастным. Они должны играть, независимо от соревнований. Дерзайте. Таков мой посыл", — цитирует Артету The Independent.