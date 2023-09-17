Почеттино заявил, недовольство фанатов "Челси" не заставит его измениться
Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что не собирается менять свою манеру работы, несмотря на недовольство фанатов.
"Челси" был освистан частью своих болельщиков после безголевого матча против "Борнмута" в воскресенье (0:0). Также фанаты "синих" выражали свое недовольство, когда их команда дома проиграла "Ноттингем Форест" перед международным перерывом.
Почеттино с пониманием относится к эмоциям фанатов, однако меняться не собирается.
"Нам нужно быть твердыми в том, что мы пытаемся делать. Важно повысить свою эффективность впереди. Также нам нужно быть хладнокровными, потому что в таких ситуациях перед воротами игрокам непросто сохранять хладнокровие, но мы не можем винить кого-либо еще".
"Я не собираюсь просить фанатов быть терпеливыми. Они должны вести себя так, как хотят".
"Мы не можем искать оправданий, потому что перестройка была решением клуба, но в процессе этого нам требуется сильная вера".
"Конечно мы расстроены, потому что расстроены фанаты. Я не переживаю насчет этого, потому что мы знаем, что делаем, и я думаю, когда игроки начнут возвращаться в строй, мы станем более более боеспособными. Когда у нас будут игроки, которые смогут выходить на замену и влиять на игру, тогда мы увидим команду, который сможет выиграть много матчей".
"Что мы можем с этим поделать? Мне нечего сказать. Фанаты могут вести себя, как им хочется".
"Мы знаем, что нам нужно делать, мы сильны в своей вере. У нас 12 травмированных, и сегодня у нас среди запасных было три-четыре юниора и два голкипера".
"Собираюсь ли я плакать? Собираюсь ли я жаловаться? А кому? Мне нужно принять эту ситуацию, этот вызов и сохранять позитивный настрой".
"Борнмут" — хорошая команда, они будут сражаться. Каждая команда будет сражаться и будет сложным соперником. Нам нужно принять обстоятельства, не унывать, быть терпеливыми. Мы не собираемся меняться в том, как мы делаем свои дела".
"Что я могу сделать? Только продолжать верить. Если бы сегодня все наши игроки, все наши приобретения были в строю, у нас не было бы травм, и мы бы не смогли выиграть матч, тогда, возможно, я бы и сказал, что нам нужно попробовать что-нибудь другое. Но мы не можем лгать людям", — цитирует Почеттино Sky Sports.
17.09.2023 22:00
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