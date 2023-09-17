Почеттино: "Мудрику нужно улучшить понимание игры"

Михаил Мудрик Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его вингеру нужно лучше понимать игру, чтобы преуспеть в Премьер-Лиги.

В воскресенье против "Борнмута" Мудрик получил редкую возможность выйти в стартовом составе "Челси". Михаил несколько раз обратил на себя внимание, но не смог помочь "синим" вырвать победу.

Таким образом, Мудрик не забил ни одного гола в своих 19 сыгранных в Премьер-Лиге матчах после перехода из "Шахтера" за 88.5 млн. фунтов в январе, однако Почеттино надеется, что 22-летний украинец со временем освоится и начнет проявлять себя.

"Он прибавляет. Ему все еще нужно многому научиться. В Премьер-Лиге очень быстрый футбол, скорость игры здесь так высока".

"Думаю, ему нужно улучшить понимание игры и стараться лучше сохранять связь с командой".

"Нам нужно дать ему время и дать инструменты, чтобы он мог прибавить с течением сезона", — сообщил Почеттино Sky Sports.


Метки Мудрик, Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. mansoor 17.09.2023 21:29 # mansoor
    Зимой купят Осимхена за 150 миллионов. И тогда игра наладится))))

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  2. brown-ale 17.09.2023 21:24 # brown-ale
    Чтобы не глоьать хyи, как он это делает сейчас - добавил Поч.

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  3. gameboy 17.09.2023 21:12 # gameboy
    и процессов в ней

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  4. yellowswin 17.09.2023 21:12 # yellowswin
    А Мудрич хуесос какой масти?

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  5. os 17.09.2023 21:09 # os
    "Нам нужно дать ему время и дать инструменты..." он там уже тапочки стал шить или реконструкцию Стемфорд Бридж начнёт делать?)

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  6. acceptodessa 17.09.2023 21:07 # acceptodessa
    Понимание игры надо улучшить тоду бейли, объясните долбоебу что это так не работает.

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  7. ben-arfa 17.09.2023 21:03 # ben-arfa
    «Ну и напоследок. Отбросы фапла, xyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас»

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