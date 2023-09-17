Почеттино: "Мудрику нужно улучшить понимание игры"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его вингеру нужно лучше понимать игру, чтобы преуспеть в Премьер-Лиги.

В воскресенье против "Борнмута" Мудрик получил редкую возможность выйти в стартовом составе "Челси". Михаил несколько раз обратил на себя внимание, но не смог помочь "синим" вырвать победу.



Таким образом, Мудрик не забил ни одного гола в своих 19 сыгранных в Премьер-Лиге матчах после перехода из "Шахтера" за 88.5 млн. фунтов в январе, однако Почеттино надеется, что 22-летний украинец со временем освоится и начнет проявлять себя.



"Он прибавляет. Ему все еще нужно многому научиться. В Премьер-Лиге очень быстрый футбол, скорость игры здесь так высока".



"Думаю, ему нужно улучшить понимание игры и стараться лучше сохранять связь с командой".



"Нам нужно дать ему время и дать инструменты, чтобы он мог прибавить с течением сезона", — сообщил Почеттино Sky Sports.