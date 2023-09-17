"Арсенал" дожал "Эвертон"

Леандро Троссард Гол Леандро Троссарда позволил "Арсеналу" дожать "Эвертон" — 0:1.

Наставник "ирисок" Шон Дайч внес две корректировки в стартовый состав своей команды относительно 2:2 с "Шеффилд Юнайтед", выпустив Виталия Миколенко и Дуайта Макнила вместо Натана Паттерсона и Джеймса Гарнера.

В воротах у "канониров" дебютировал Давид Райя, заменив Аарона Рамсдейла. Фабиу Виейра появился вместо Кая Хаверца.

"Арсенал" сразу же забрал инициативу и принялся оказывать давление. "Эвертон" был крайне пассивен и за мяч не цеплялся.

На 19-й минуте Габриэль Мартинелли ворвался в штрафную по левому краю и направил мяч в дальний угол ворот, однако гол гостей не был засчитан из-за застрявшего в офсайде Эдди Нкетиа.

Вскоре Мартинелли был заменен с травмой, уступив свое место на поле Леандро Троссарду. Преимущество "канониров" оставалось тотальным, однако "ириски" оборонялись практически всей командой и не давали сопернику создавать моменты.

Как вода камень точит, так и "Арсенал" в итоге просочился через оборону "Эвертона". Правда, это случилось только на 69-й минуте, когда Букайо Сака открылся на правом краю штрафной, получил пас от Мартина Эдегора, а затем коротко покатил Троссарду. Леандро ударом в касание с отскоком от дальней штанги поразил ворота — 0:1.

В концовке "ириски" стали раскрываться и рисковать, но, скорее, могли пропустить еще, чем сравнять счет. Райе не приходилось спасать свою команду.

"Арсеналу" пришлось попотеть ради победы, однако результат не вызывает никаких вопросов. "Эвертон" играл просто на отбой.

"Эвертон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2023 20:30

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. tot35 17.09.2023 21:28 # tot35
    Красивая катка в одно касание на 69 минуте!

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  2. narcot 17.09.2023 21:24 # narcot
    Арсенал и 69 не разлей вода

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  3. takernotagiver 17.09.2023 21:11 # takernotagiver
    Михаил Мудрик получил от Goal 3 балла из 10 за игру с «Борнмутом» (0:0).

    «Ярко начал, но померк после того, как получил желтую карточку за неудачную борьбу с Максом Ааронсом. Его уверенность в себе пошатнулась, и это заметно.

    Заменен после часа игры и совсем не похож на футболиста за 88 млн фунтов», – сказано в комментарии.

    Украинскому вингеру поставлена самая низкая оценка среди всех футболистов «Челси».

    По 4 балла получили Лесли Угочукву и Николас Джексон, по 5 – Аксель Дисаси, Ливай Колуилл, Энцо Фернандес, Конор Галлахер, а также вышедшие на замену Иан Матсен и Бен Чилуэлл. 6 баллов – у Мало Гюсто, Тиаго Силвы, Рахима Стерлинга и Коула Палмера, который вышел со скамейки.

    Лучший балл заработал голкипер Роберт Санчес – 7 из 10.

    Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино получил 4 балла.

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  4. takernotagiver 17.09.2023 21:03 # takernotagiver
    Ну надеюсь после сегодняшней позорной игры пенсы поутихнут со своими предъигровыми шапкозакидательствами)

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  5. v-0987654321 17.09.2023 21:01 # v-0987654321
    14 ишакси


    Сасите животные ибанные

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  6. ganinilyha 17.09.2023 20:58 # ganinilyha
    Во времена Моуринью ничья или тяжёлая победа воспринимались как поражение. А что теперь?

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  7. redwhitegun 17.09.2023 20:56 # redwhitegun
    Игра не фонтан, моментов мало, но нужно было прерывать неудачную серию на гудисоне, наконец!)

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  8. skydreams 17.09.2023 20:54 # skydreams
    надо довериться процессу. команда развивается, игра становится лучше. сегодня не прям топ игра была конечно, но блять на 2 гола точно наиграли. галахер бля только заебал руинить всё что можно. вот реально никогда чуйка не подводит, достаточно минут 10 увидеть новичка и если у игрока хуёвая техника, то всё пизда, никак он не научится аккуратно с мячом обращаться хоть ты тресни и миллион тренировок и матчей проведи. в конце ещё чуть не проебали, когда солянка этого бомжа убрал как школьника. благо санчес радует, когда он на воротах как-то спокойно, так же при чехе было. слава Богу слили кепу, тут повезло хоть.

    короч заебало конечно терпилычами быть, но хули поделаешь. когда ЧЕЛСИ вернётся - кровь каждого хейтера ПРОЛЬЁТСЯ!!!

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  9. b84 17.09.2023 20:53 # b84
    Прикол заглядываю в таблицу и ищу взглядом Челси 16-18 местах. Совпадение или провиденье?

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  10. bembo 17.09.2023 20:50 # bembo
    Братишки, я принял для себя твердое и четкое решение.

    Извините, но я за челси до конца, тил ай дац, ни ммотря ни на что. Хоть в чш!!

    Вперед императоры!!!!

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  11. largo-winch 17.09.2023 20:45 # largo-winch
    Я узнал, что у меня
    Больше нету никуя.
    Ни заводов, ни судов,
    В поле хуй вместо хлебов.
    Крыма нет, и нет Донбасса,
    Но зато есть пидарасы.
    Есть нацисты и ворьё,
    Это все теперь моё.


    Эхехехе

    (ответить)

  12. killing-cannon 17.09.2023 20:42 # killing-cannon
    Проклятье Гудисон парка снято

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  13. brown-ale 17.09.2023 20:41 # brown-ale
    Ириски вылетают. Играть так дома - это просто дно.

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  14. van-dijk 17.09.2023 20:40 # van-dijk
    14елси

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  15. bembo 17.09.2023 20:39 # bembo
    Русня сосо ахахааа вылупкиии
    (ответить)

    17.09.2023 20:23 #
    takernotagiver

    Заняли места в земельке

    Источник: http://fapl.ru/posts/102843/?c=1




    Ааххаха. База

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  16. gameboy 17.09.2023 20:35 # gameboy
    Ждём изменения после матча за отмененый чистый гол

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  17. ivan-tns 17.09.2023 20:35 # ivan-tns
    Шелки будут биться с МЮ за место в лиге конференций! Скриньте!

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  18. kukuruzko 17.09.2023 20:35 # kukuruzko
    69-я минута наша.

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  19. gameboy 17.09.2023 20:35 # gameboy
    На классе

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  20. largo-winch 17.09.2023 20:35 # largo-winch
    4рсенал

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