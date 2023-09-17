"Арсенал" дожал "Эвертон"

Гол Леандро Троссарда позволил "Арсеналу" дожать "Эвертон" — 0:1.

Наставник "ирисок" Шон Дайч внес две корректировки в стартовый состав своей команды относительно 2:2 с "Шеффилд Юнайтед", выпустив Виталия Миколенко и Дуайта Макнила вместо Натана Паттерсона и Джеймса Гарнера.



В воротах у "канониров" дебютировал Давид Райя, заменив Аарона Рамсдейла. Фабиу Виейра появился вместо Кая Хаверца.



"Арсенал" сразу же забрал инициативу и принялся оказывать давление. "Эвертон" был крайне пассивен и за мяч не цеплялся.



На 19-й минуте Габриэль Мартинелли ворвался в штрафную по левому краю и направил мяч в дальний угол ворот, однако гол гостей не был засчитан из-за застрявшего в офсайде Эдди Нкетиа.



Вскоре Мартинелли был заменен с травмой, уступив свое место на поле Леандро Троссарду. Преимущество "канониров" оставалось тотальным, однако "ириски" оборонялись практически всей командой и не давали сопернику создавать моменты.



Как вода камень точит, так и "Арсенал" в итоге просочился через оборону "Эвертона". Правда, это случилось только на 69-й минуте, когда Букайо Сака открылся на правом краю штрафной, получил пас от Мартина Эдегора, а затем коротко покатил Троссарду. Леандро ударом в касание с отскоком от дальней штанги поразил ворота — 0:1.



В концовке "ириски" стали раскрываться и рисковать, но, скорее, могли пропустить еще, чем сравнять счет. Райе не приходилось спасать свою команду.



"Арсеналу" пришлось попотеть ради победы, однако результат не вызывает никаких вопросов. "Эвертон" играл просто на отбой.



"Эвертон" — "Арсенал". Отчет о матче