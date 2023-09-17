"Арсенал" дожал "Эвертон"
Гол Леандро Троссарда позволил "Арсеналу" дожать "Эвертон" — 0:1.
Наставник "ирисок" Шон Дайч внес две корректировки в стартовый состав своей команды относительно 2:2 с "Шеффилд Юнайтед", выпустив Виталия Миколенко и Дуайта Макнила вместо Натана Паттерсона и Джеймса Гарнера.
В воротах у "канониров" дебютировал Давид Райя, заменив Аарона Рамсдейла. Фабиу Виейра появился вместо Кая Хаверца.
"Арсенал" сразу же забрал инициативу и принялся оказывать давление. "Эвертон" был крайне пассивен и за мяч не цеплялся.
На 19-й минуте Габриэль Мартинелли ворвался в штрафную по левому краю и направил мяч в дальний угол ворот, однако гол гостей не был засчитан из-за застрявшего в офсайде Эдди Нкетиа.
Вскоре Мартинелли был заменен с травмой, уступив свое место на поле Леандро Троссарду. Преимущество "канониров" оставалось тотальным, однако "ириски" оборонялись практически всей командой и не давали сопернику создавать моменты.
Как вода камень точит, так и "Арсенал" в итоге просочился через оборону "Эвертона". Правда, это случилось только на 69-й минуте, когда Букайо Сака открылся на правом краю штрафной, получил пас от Мартина Эдегора, а затем коротко покатил Троссарду. Леандро ударом в касание с отскоком от дальней штанги поразил ворота — 0:1.
В концовке "ириски" стали раскрываться и рисковать, но, скорее, могли пропустить еще, чем сравнять счет. Райе не приходилось спасать свою команду.
"Арсеналу" пришлось попотеть ради победы, однако результат не вызывает никаких вопросов. "Эвертон" играл просто на отбой.
"Эвертон" — "Арсенал". Отчет о матче
17.09.2023 20:30
Просмотров: 1697
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Красивая катка в одно касание на 69 минуте!
(ответить)
Арсенал и 69 не разлей вода
(ответить)
Михаил Мудрик получил от Goal 3 балла из 10 за игру с «Борнмутом» (0:0).
«Ярко начал, но померк после того, как получил желтую карточку за неудачную борьбу с Максом Ааронсом. Его уверенность в себе пошатнулась, и это заметно.
Заменен после часа игры и совсем не похож на футболиста за 88 млн фунтов», – сказано в комментарии.
Украинскому вингеру поставлена самая низкая оценка среди всех футболистов «Челси».
По 4 балла получили Лесли Угочукву и Николас Джексон, по 5 – Аксель Дисаси, Ливай Колуилл, Энцо Фернандес, Конор Галлахер, а также вышедшие на замену Иан Матсен и Бен Чилуэлл. 6 баллов – у Мало Гюсто, Тиаго Силвы, Рахима Стерлинга и Коула Палмера, который вышел со скамейки.
Лучший балл заработал голкипер Роберт Санчес – 7 из 10.
Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино получил 4 балла.
(ответить)
Ну надеюсь после сегодняшней позорной игры пенсы поутихнут со своими предъигровыми шапкозакидательствами)
(ответить)
14 ишакси
Сасите животные ибанные
(ответить)
Во времена Моуринью ничья или тяжёлая победа воспринимались как поражение. А что теперь?
(ответить)
Игра не фонтан, моментов мало, но нужно было прерывать неудачную серию на гудисоне, наконец!)
(ответить)
надо довериться процессу. команда развивается, игра становится лучше. сегодня не прям топ игра была конечно, но блять на 2 гола точно наиграли. галахер бля только заебал руинить всё что можно. вот реально никогда чуйка не подводит, достаточно минут 10 увидеть новичка и если у игрока хуёвая техника, то всё пизда, никак он не научится аккуратно с мячом обращаться хоть ты тресни и миллион тренировок и матчей проведи. в конце ещё чуть не проебали, когда солянка этого бомжа убрал как школьника. благо санчес радует, когда он на воротах как-то спокойно, так же при чехе было. слава Богу слили кепу, тут повезло хоть.
короч заебало конечно терпилычами быть, но хули поделаешь. когда ЧЕЛСИ вернётся - кровь каждого хейтера ПРОЛЬЁТСЯ!!!
(ответить)
Прикол заглядываю в таблицу и ищу взглядом Челси 16-18 местах. Совпадение или провиденье?
(ответить)
Братишки, я принял для себя твердое и четкое решение.
Извините, но я за челси до конца, тил ай дац, ни ммотря ни на что. Хоть в чш!!
Вперед императоры!!!!
(ответить)
Я узнал, что у меня
Больше нету никуя.
Ни заводов, ни судов,
В поле хуй вместо хлебов.
Крыма нет, и нет Донбасса,
Но зато есть пидарасы.
Есть нацисты и ворьё,
Это все теперь моё.
Эхехехе
(ответить)
Проклятье Гудисон парка снято
(ответить)
Ириски вылетают. Играть так дома - это просто дно.
(ответить)
14елси
(ответить)
Русня сосо ахахааа вылупкиии
(ответить)
17.09.2023 20:23 #
takernotagiver
Заняли места в земельке
Источник: http://fapl.ru/posts/102843/?c=1
Ааххаха. База
(ответить)
Ждём изменения после матча за отмененый чистый гол
(ответить)
Шелки будут биться с МЮ за место в лиге конференций! Скриньте!
(ответить)
69-я минута наша.
(ответить)
На классе
(ответить)
4рсенал
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий