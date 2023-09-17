Митрович: "Рад, что, наконец, перешел в топ-клуб"

Александар Митрович Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Александар Митрович заявил, что не скучает по Премьер-Лиге.

Минувшим летом Митровичу удалось заставить "Фулхэм" отпустить его в Саудовскую Аравию по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов.

Этот переход ознаменовал конец английского отрезка карьеры Митровича, который выступал на родине футбола с 2015 года, когда Александар прибыл в "Ньюкасл". О своем решении 29-летний серб ничуть не жалеет.

"У меня нет ностальгии по Англии, я отыграл там несколько лет. Я рад, что, наконец, перешел в топ-клуб. "Аль-Хиляль" — это слегка как "Реал" в Европе. Я очень счастлив здесь и хочу выигрывать трофеи", — сообщил Митрович Gazzetta dello Sport.


Метки Аль-Хиляль, Митрович

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2023 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1020

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pepguardiola 17.09.2023 20:50 # pepguardiola
    Ахахаахахахахаххахаххахахахаххахахахаххахахахахахаххахахахахаххахахахахаха

    (ответить)

  2. ars-lover 17.09.2023 20:28 # ars-lover
    пзц конченный

    (ответить)

  3. kagawa 17.09.2023 20:08 # kagawa
    чел ты

    (ответить)

  4. empry 17.09.2023 20:03 # empry
    Митрович сделал четыре ошибки в слове бабло-клуб.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: