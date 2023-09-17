Митрович: "Рад, что, наконец, перешел в топ-клуб"

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Александар Митрович заявил, что не скучает по Премьер-Лиге.

Минувшим летом Митровичу удалось заставить "Фулхэм" отпустить его в Саудовскую Аравию по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов.



Этот переход ознаменовал конец английского отрезка карьеры Митровича, который выступал на родине футбола с 2015 года, когда Александар прибыл в "Ньюкасл". О своем решении 29-летний серб ничуть не жалеет.



"У меня нет ностальгии по Англии, я отыграл там несколько лет. Я рад, что, наконец, перешел в топ-клуб. "Аль-Хиляль" — это слегка как "Реал" в Европе. Я очень счастлив здесь и хочу выигрывать трофеи", — сообщил Митрович Gazzetta dello Sport.