Артета объяснил дебют Райи за "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил свое решение устроить дебют голкиперу Давиду Райе в матче против "Эвертона".

В четырех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги ворота "Арсенала" защищал Аарон Рамсдейл, однако в воскресенье на "Гудисон Парк" Артета доверился Райе, арендованному у "Брентфорда".



В общении с прессой перед началом матча против "Эвертона" Артета пояснил, что просто обратился к ротации в преддверии насыщенного периода, и Рамсдейл может вернуться в стартовый состав уже на поединок Лиги Чемпионов против ПСВ в следующую среду.



"Думаю, я уже упоминал, что мы хотели создать команду с двумя качественными игроками, имеющими различные характеристики, на каждой позиции. Теперь у нас это есть".



"Чтобы извлечь из этого максимальную пользу, они должны играть, а сейчас у нас много матчей впереди. То же самое с другими игроками. Мы используем ротацию, и у всех будет много игрового времени в ближайшие недели", — сообщил Артета Sky Sports.