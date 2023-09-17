"Борнмут" и "Челси" не забили друг другу

Сыграв без голов с "Борнмутом", "Челси" обнаружил себя только на 14-м месте в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "вишенок" вернулись Ллойд Келли, Маркус Тавернье и Данго Уаттара, заменив Маркоса Сенеси, Джастина Клюйверта и Антуана Семеньо.



У "синих" произошло два изменения в старте. Вместо Бена Чилуэлла и Мойсеса Кайседо появились Лесли Угочукву и Михаил Мудрик.



"Челси" довольно уверенно контролировал мяч в начале матча, сразу принявшись совершать подходы к чужим воротам. На 13-й минуте Николя Джексон обыгрался с Мудриком и пробил с дистанции в штангу.



"Борнмут" впервые ответил на 18-й минуте, когда Уаттара пробивал с края вратарской площади, однако голкипер гостей Роберт Санчес бросился на соперника и заблокировал удар.



Взяв небольшую паузу, на 33-й минуте "Челси" создал еще один верный момент. Мудрик с левого края штрафной сделал пас в центр на Конора Галлахера, который подработал мяч и пробил, однако Нето выручил свою команду.



Второй тайм начался с того, что Рахим Стерлинг нанес удар со штрафного в крестовину, а Леви Колуилл сыграл на добивании, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Создание моментов после перерыва давалось гостям с большим трудом — их атаки были беззубы, а многие удары оказывались неточными.



Игра заметно взбодрилась в заключительные 10 минут основного времени, когда оба голкипера проявили себя во всей красе, но для победы ни та, ни другая команда сделала недостаточно.



Ничья выглядит справедливым результатом. "Борнмут" значительно меньше владел мячом, но к своим воротам не прижимался и имел ряд хороших моментов. "Челси" не удалось по-настоящему подвергнуть соперника давлению.



"Борнмут" — "Челси". Отчет о матче