"Борнмут" и "Челси" не забили друг другу
Сыграв без голов с "Борнмутом", "Челси" обнаружил себя только на 14-м месте в Премьер-Лиге.
В стартовый состав "вишенок" вернулись Ллойд Келли, Маркус Тавернье и Данго Уаттара, заменив Маркоса Сенеси, Джастина Клюйверта и Антуана Семеньо.
У "синих" произошло два изменения в старте. Вместо Бена Чилуэлла и Мойсеса Кайседо появились Лесли Угочукву и Михаил Мудрик.
"Челси" довольно уверенно контролировал мяч в начале матча, сразу принявшись совершать подходы к чужим воротам. На 13-й минуте Николя Джексон обыгрался с Мудриком и пробил с дистанции в штангу.
"Борнмут" впервые ответил на 18-й минуте, когда Уаттара пробивал с края вратарской площади, однако голкипер гостей Роберт Санчес бросился на соперника и заблокировал удар.
Взяв небольшую паузу, на 33-й минуте "Челси" создал еще один верный момент. Мудрик с левого края штрафной сделал пас в центр на Конора Галлахера, который подработал мяч и пробил, однако Нето выручил свою команду.
Второй тайм начался с того, что Рахим Стерлинг нанес удар со штрафного в крестовину, а Леви Колуилл сыграл на добивании, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Создание моментов после перерыва давалось гостям с большим трудом — их атаки были беззубы, а многие удары оказывались неточными.
Игра заметно взбодрилась в заключительные 10 минут основного времени, когда оба голкипера проявили себя во всей красе, но для победы ни та, ни другая команда сделала недостаточно.
Ничья выглядит справедливым результатом. "Борнмут" значительно меньше владел мячом, но к своим воротам не прижимался и имел ряд хороших моментов. "Челси" не удалось по-настоящему подвергнуть соперника давлению.
"Борнмут" — "Челси". Отчет о матче
17.09.2023 18:00
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Последние комментарии:
Райа, ни пуха!
(ответить)
Слушаю диалог.
Сидят два казаха - фанаты Челси, смотрят матч:
А где этот наш новый? Которого за 115 мульон купили..
- Ол, Кайысы еди? (букв.по казахски - Это ты про кого?)
- А вспомнил! Кайседо ))
(ответить)
14 Челси 5 1 2 2 5 5 0 5
Источник: http://fapl.ru/table/
Охранник правильную тиму выбрал для боления.
(ответить)
Были моменты, должны были выигрывать,но фортуна была на стороне вишенок. А это значит, что скоро маятник качнется в обратную сторону, плюс из лазарета братишки подоспеют, вот тогда Императорси пойдут вверх по турнирой таблице. Так и будет, скриньте )
(ответить)
5 туров-5 очков, 5забито-5 пропущено, угадайте как его зовут))
(ответить)
Не повезло Челси с календарём, в ЧШ попроще будет.
(ответить)
Ладно, я все понимаю, поражение, ничья, но капитан галаХЕР, это просто пиздец, посмешище, просто реально членски какое то..
(ответить)
Как то навеяло... Маяковский..
Мне дают синюю футболку.. Нет к ней у меня почтенья.
Подтереться и только.
Я надеваю красную.. С птицей на груди, а не кошки.
Смотрите, завидуйте! Я фанат Ливерпуля!
(ответить)
Я не знаю, чего пенсы ноют. С таким печальным Лутоном вылететь будет практически невозможно для них. А уже в следующем сезоне можно смело расчитывать на борьбу за ЛЧ.
(ответить)
Челси дно как Майкудуксий шлюх@88)))
(ответить)
16.09.2023 18:06 # удалить
sausage
Вообще зря наверное сейчас на пенсов ссым, их клубу завтра противостоять мощнейшему Борнмуту. Это вам уже не Уимблдон какой-то, тут команде попотеть придётся, а фанатам погореть. Вот тогда и поссым дружно на них.
Источник: http://fapl.ru/posts/102820/?c=1
Давайте, братишки, начинайте) Кто сколько пива выпил сегодня под просмотр этой несуразицы?
(ответить)
Сайнс топ, помог Норрису сдержать мерсов)
(ответить)
Сидели Далбайобы молились лиж бы не проиграли
даю гарантию что у пенсов ТРЕВОЖНОСТЬ,ой как ахуительно
животные сасите !
(ответить)
С таким лёгким календарём и так сосать. Мда кнешн, проебалси в своём духе.
(ответить)
Не повезло Борнмуту, могли бы во втором тайме спокойно добивать этот детский сад. Ещё и пенс у них в составе оказался, который пару голевых моментов запорол и ещё штуки 3 перспективные атаки похоронил.
(ответить)
Где Иисус, Артета? Епта.
(ответить)
17.09.2023 09:19 #
sellman
Величие ИМПЕРАТОРОВ неоспоримо!
Челси будет на троне!
Сегодня вынос винешок в 2 или 3 мяча
скрин
база
бетон
железо
хатанаставках
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/102831/?c=1#c7837207
(ответить)
Эй охранник е6анный))
(ответить)
настолько пидоры, что уже даже не смешно
(ответить)
Как в воду глядел)
17.09.2023 14:42
takernotagiver
Когда же пенсы перестанут обманывать себя и кричать перед матчами, что Чавси - крутейшая команда в мире и способна выиграть у всех и все и просто начнут следить за процессом, чтоб не писать после очередного просранного матча жалкие оправдания?)
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