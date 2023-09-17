Кайседо вернулся в "Челси" с травмой колена
Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо пропускает матч против "Борнмута" в воскресенье из-за травмы колена.
Кайседо, купленный минувшим летом у "Брайтона" за рекордные для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов, не попал в заявку "Челси" на воскресный матч Премьер-Лиги.
Оказывается, Мойсес вернулся с травмой из сборной Эквадора, поэтому "синие" не взяли 21-летнего полузащитника на южное побережье Англии.
"Кайседо вернулся с ушибом колена. В ближайшие дни нам предстоит оценить его состояние, но сегодня он не был доступен, поэтому его здесь нет", — цитирует главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино talkSPORT.
17.09.2023 17:00
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А нефиг было прошлый медштаб убирать и набирать аутсорс, который нихера не умеет.
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Пздц. У пенсов такая же жесть с травмами как и у нас в прошлом году
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