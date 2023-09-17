Кайседо вернулся в "Челси" с травмой колена

Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо пропускает матч против "Борнмута" в воскресенье из-за травмы колена.

Кайседо, купленный минувшим летом у "Брайтона" за рекордные для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов, не попал в заявку "Челси" на воскресный матч Премьер-Лиги.



Оказывается, Мойсес вернулся с травмой из сборной Эквадора, поэтому "синие" не взяли 21-летнего полузащитника на южное побережье Англии.



"Кайседо вернулся с ушибом колена. В ближайшие дни нам предстоит оценить его состояние, но сегодня он не был доступен, поэтому его здесь нет", — цитирует главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино talkSPORT.