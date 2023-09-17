Кайседо вернулся в "Челси" с травмой колена

Мойсес Кайседо Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо пропускает матч против "Борнмута" в воскресенье из-за травмы колена.

Кайседо, купленный минувшим летом у "Брайтона" за рекордные для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов, не попал в заявку "Челси" на воскресный матч Премьер-Лиги.

Оказывается, Мойсес вернулся с травмой из сборной Эквадора, поэтому "синие" не взяли 21-летнего полузащитника на южное побережье Англии.

"Кайседо вернулся с ушибом колена. В ближайшие дни нам предстоит оценить его состояние, но сегодня он не был доступен, поэтому его здесь нет", — цитирует главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино talkSPORT.


Метки Кайседо, сборная Эквадора, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2023 17:00

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  1. raven4uk 17.09.2023 18:16 # raven4uk
    А нефиг было прошлый медштаб убирать и набирать аутсорс, который нихера не умеет.

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  2. gerrard08 17.09.2023 17:45 # gerrard08
    Пздц. У пенсов такая же жесть с травмами как и у нас в прошлом году

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