Артета рассказал, что ему пришлось сыграть в тренировочном матче
Наставник "Арсенала" Микель Артета рассказал, что на этой неделе ему пришлось сыграть в тренировочном матче.
Подготовку к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Эвертона" подопечные Артеты начинали в урезанном составе из-за того, что многие игроки разъехались в свои сборные.
В результате 41-летний Артета, повесивший бутсы на гвоздь в 2016 году, был вынужден лично подменять отсутствующих.
"Ну, это было вынужденно. Это не то, чего я хотел, но нам не хватало игроков, несмотря на привлеченных из академии".
"Это было хорошо. Это было хорошее занятие. Я немного сбросил веса и не получил травмы".
"Я совершил несколько подкатов, но никого не травмировал", — сообщил Артета Sky Sports.
17.09.2023 16:00
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