Артета рассказал, что ему пришлось сыграть в тренировочном матче

Наставник "Арсенала" Микель Артета рассказал, что на этой неделе ему пришлось сыграть в тренировочном матче.

Подготовку к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Эвертона" подопечные Артеты начинали в урезанном составе из-за того, что многие игроки разъехались в свои сборные.



В результате 41-летний Артета, повесивший бутсы на гвоздь в 2016 году, был вынужден лично подменять отсутствующих.



"Ну, это было вынужденно. Это не то, чего я хотел, но нам не хватало игроков, несмотря на привлеченных из академии".



"Это было хорошо. Это было хорошее занятие. Я немного сбросил веса и не получил травмы".



"Я совершил несколько подкатов, но никого не травмировал", — сообщил Артета Sky Sports.