Агбонлахор: "Каземиро играет так, словно ему 45"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор обрушился с критикой на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Каземиро.

На старте нового сезона Каземиро демонстрирует неважную игру, являясь лидером Премьер-Лиги по количеству успешных обводок против него.



Накануне "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 1:3 от "Брайтона", а 31-летний бразилец, купленный год назад у "Реала" за 60 миллионов фунтов, был заменен главным тренером "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом на 20-летнего Ганнибала Межбри спустя 19 минут после начала второго тайма.



Агбонлахору кажется, что Каземиро совершенно не в форме, и для соперников играть против такого опорника — одно удовольствие.



"Брайтон" совершил 659 передач на "Олд Траффорд". Больше ударов в створ, больше владение — 57 процентов. Это была прогулка в парке для "Брайтона".



"Я смотрел матч, и не было такого момента, когда бы "Брайтон" чувствовал, что не может выйти из обороны через пас".



"Кто бы ни прессинговал их, им было так легко преодолевать этот прессинг и создавать моменты. Это был словно тренировочный матч, особенно во втором тайме".



"Каземиро! Кажется, в этой полузащите Каземиро бегает так, словно ему 45. Им пришлось заменить его на 65-й минуте на Ганнибала (Межбри), молодого парня, потому что он был так плох".



"Это был тренировочный матч для "Брайтона", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.