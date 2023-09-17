Агбонлахор: "Каземиро играет так, словно ему 45"
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор обрушился с критикой на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Каземиро.
На старте нового сезона Каземиро демонстрирует неважную игру, являясь лидером Премьер-Лиги по количеству успешных обводок против него.
Накануне "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 1:3 от "Брайтона", а 31-летний бразилец, купленный год назад у "Реала" за 60 миллионов фунтов, был заменен главным тренером "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом на 20-летнего Ганнибала Межбри спустя 19 минут после начала второго тайма.
Агбонлахору кажется, что Каземиро совершенно не в форме, и для соперников играть против такого опорника — одно удовольствие.
"Брайтон" совершил 659 передач на "Олд Траффорд". Больше ударов в створ, больше владение — 57 процентов. Это была прогулка в парке для "Брайтона".
"Я смотрел матч, и не было такого момента, когда бы "Брайтон" чувствовал, что не может выйти из обороны через пас".
"Кто бы ни прессинговал их, им было так легко преодолевать этот прессинг и создавать моменты. Это был словно тренировочный матч, особенно во втором тайме".
"Каземиро! Кажется, в этой полузащите Каземиро бегает так, словно ему 45. Им пришлось заменить его на 65-й минуте на Ганнибала (Межбри), молодого парня, потому что он был так плох".
"Это был тренировочный матч для "Брайтона", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.
17.09.2023 15:00
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Он приходил играть с криро, в итоге оказался в цирке с лысым шарлатаном. Конечно он не хочет играть теперь
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