Почеттино обещал помочь Стерлингу вернуться в сборную Англии

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что обещал помочь вингеру Рахиму Стерлингу вернуться в сборную Англии.

Наставник английской сборной Гарет Саутгейт преподнес сюрприз, когда решил не вызывать 28-летнего Стерлинга на недавние матчи против Украины и Шотландии.



Стерлинг в хорошей форме начал новый сезон, отметившись дублем против "Лутона", и Почеттино призывает Рахима не опускать руки.



"Он мотивирован, чтобы проявлять себя здесь и помогать "Челси". А также, как и все игроки топ-уровня, он хочет играть за свою сборную. Он отчаянно хочет играть за свою сборную. На днях мы разговаривали с ним, и мы сказали ему: "Мы поможем тебе заслужить возвращение в сборную. Тебе нужно тренироваться, продолжать трудиться, хорошо играть за свой клуб, и тогда тренер сборной это увидит, а вероятность твоего вызова в сборную вырастет".



"Я рад за Рахима, потому что он улыбается каждый день. Если бы вы могли видеть его в пятницу, то он улыбался и был счастлив. Мы всегда стремимся к тому, чтобы игроки чувствовали себя хорошо. Мы рады, потому что он игрок с опытом, который может помочь молодым парням. А если мы можем помочь ему улучшить свою игру, забивать голы и отдавать результативные передачи, то так гораздо, гораздо лучше для него и для команды", — цитирует Почеттино Daily Mirror.