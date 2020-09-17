"Барселона" хочет арендовать Санчо в январе

"Барселона" заинтересована в приглашении вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо на правах аренды в январе.

На текущей неделе Санчо был отстранен от тренировок с первой командой "Юнайтед" после того, как отказался извиниться перед Эриком Тен Хагом за публичную критику в адрес наставника "красных дьяволов".



Своим поступком Санчо, возможно, поставил крест на своей карьере в "Юнайтед" и теперь рискует остаться без игровой практики до зимнего трансферного окна, когда у него будет шанс сменить клуб.



Как утверждает каталонское издание Sport, "Барселона" "внимательно наблюдает за ситуацией" и готова пригласить 23-летнего англичанина к себе на вторую половину сезона 2023/24.



Правда, "Барселона" по-прежнему испытывает большие финансовые проблемы и не сможет полностью взять на себя зарплату Санчо в 250,000 фунтов в неделю.



Добавим, после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 73 миллиона фунтов в 2021 году Санчо забил лишь девять голов в Премьер-Лиге, тогда как в трех своих последних сезонах в Германии Джейдон отличился 49 раз.