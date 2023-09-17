Агбонлахор: "Тен Хаг под давлением"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что над главным тренером "Манчестер Юнайтед" Эриком Тен Хагом нависла угроза увольнения.

Накануне "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 1:3 от "Брайтона" и теперь имеет в свои активе только шесть очков после пяти первых матчей нового сезона Премьер-Лиги.



Агбонлахору кажется, что Тен Хаг постепенно упускает контроль над своей командой и ошибается с заменами, что и продемонстрировали трибуны "Олд Траффорд", когда Эрик убирал с поля Расмуса Хейлунда.



"Тен Хаг под давлением, 100 процентов. Когда он заменил Хейлунда, трибуны издали гул негодования, большой гул негодования по поводу его решений".



На мой взгляд, Хейлунд выглядел резко, выглядел сильно. К сожалению, ему не повезло забить из-за отмененного гола. Но были другие игроки, которые заслуживали, чтобы их убрали с поля".



"В какой-то момент Фернандеш стал играть центрального защитника. Это какой-то беспорядок. Поздние замены, когда уже слишком поздно, и неправильные замены в плане уходящих и выходящих игроков".



"Убирать Хейлунда не имело смысла. Да, возможно, он слегка потускнел, но я думаю, он был очень хорош сегодня".



"Их абсолютно сокрушили сегодня", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.