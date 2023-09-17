Гиггз близок к возобновлению тренерской карьеры

Райан Гиггз Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз близок к возобновлению тренерской карьеры.

Напомним, 49-летний Гиггз лишился работы главного тренера сборной Уэльса после того, как на него было заведено дело насчет избиения своей подруги Кейт Гревилл. Райан также обвинялся в контролирующим и принуждающем поведении по отношении к девушке.

Однако в июле, после повторного пересмотра, Королевский суд Манчестера постановил снять с Гиггза все обвинения и закрыть дело.

Как сообщает The Sun, теперь Гиггз собирается вернуться в футбол. Райан метит на роль наставника клуба Лиги Два "Солфорда", совладельцем которого он является вместе с Гари Невиллом, Филом Невиллом, Полом Скоулзом, Ники Баттон, Дэвидом Бекхэмом и сингапурским бизнесменом Питером Лимом.

В данный момент "Солфорд" занимает 19-е место в четвертом дивизионе, проиграв пять из восьми первых матчей нового сезона, хотя в прошлой кампании участвовал в плей-офф Лиги Два.


Метки Гиггз, Солфорд, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2023 11:00

Количество просмотров Просмотров: 492

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. empry 17.09.2023 11:00 # empry
    Избивал подружек до того, как это стало мейнстримом. Легенда!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: