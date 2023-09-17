Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз близок к возобновлению тренерской карьеры.

Напомним, 49-летний Гиггз лишился работы главного тренера сборной Уэльса после того, как на него было заведено дело насчет избиения своей подруги Кейт Гревилл. Райан также обвинялся в контролирующим и принуждающем поведении по отношении к девушке.



Однако в июле, после повторного пересмотра, Королевский суд Манчестера постановил снять с Гиггза все обвинения и закрыть дело.



Как сообщает The Sun, теперь Гиггз собирается вернуться в футбол. Райан метит на роль наставника клуба Лиги Два "Солфорда", совладельцем которого он является вместе с Гари Невиллом, Филом Невиллом, Полом Скоулзом, Ники Баттон, Дэвидом Бекхэмом и сингапурским бизнесменом Питером Лимом.



В данный момент "Солфорд" занимает 19-е место в четвертом дивизионе, проиграв пять из восьми первых матчей нового сезона, хотя в прошлой кампании участвовал в плей-офф Лиги Два.