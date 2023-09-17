"Сити" откладывает переговоры с Де Брюйне о новом контракте

Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" отложит переговоры с Кевином Де Брюйне о новом контракте до полного выздоровления бельгийского полузащитника.

Будучи замененным в первом тайме победного для "Сити" финала Лиги Чемпионов против "Интера" в июне, новый сезон Де Брюйне начал с того, что получил травму уже в матче первого тура Премьер-Лиги против "Бернли".

Кевин был вынужден перенести операцию на задней поверхности бедра и на футбольное поле, как ожидается, вернется уже после Нового года.

До тех пор, пока Де Брюйне не поправится, "Сити" не будет начинать переговоры с 32-летним бельгийцем о новом контракте, утверждает Daily Star. Боссы клуба с "Этихад" хотят четко понимать, каковы физические кондиции ветерана.

Действующий контракт Де Брюйне с зарплатой в 375,000 фунтов в неделю истекает летом 2025, а значит Кевин будет рисковать подойти ко следующему сезону, когда у него остается только 12 месяцев по трудовому договору, а это в свою очередь может привлечь интерес зарубежных клубов.

Буквально на днях "Сити" заключил новый контракт до июня 2026 с 33-летним защитником Кайлом Уолкером, и это показывает, что "горожане" не боятся награждать долгосрочными соглашениями ветеранов, если те подтвердят, что все еще могут быть полезными для клуба.


Метки Де Брюйне, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2023 10:00

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