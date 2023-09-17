"Сити" откладывает переговоры с Де Брюйне о новом контракте

"Манчестер Сити" отложит переговоры с Кевином Де Брюйне о новом контракте до полного выздоровления бельгийского полузащитника.

Будучи замененным в первом тайме победного для "Сити" финала Лиги Чемпионов против "Интера" в июне, новый сезон Де Брюйне начал с того, что получил травму уже в матче первого тура Премьер-Лиги против "Бернли".



Кевин был вынужден перенести операцию на задней поверхности бедра и на футбольное поле, как ожидается, вернется уже после Нового года.



До тех пор, пока Де Брюйне не поправится, "Сити" не будет начинать переговоры с 32-летним бельгийцем о новом контракте, утверждает Daily Star. Боссы клуба с "Этихад" хотят четко понимать, каковы физические кондиции ветерана.



Действующий контракт Де Брюйне с зарплатой в 375,000 фунтов в неделю истекает летом 2025, а значит Кевин будет рисковать подойти ко следующему сезону, когда у него остается только 12 месяцев по трудовому договору, а это в свою очередь может привлечь интерес зарубежных клубов.



Буквально на днях "Сити" заключил новый контракт до июня 2026 с 33-летним защитником Кайлом Уолкером, и это показывает, что "горожане" не боятся награждать долгосрочными соглашениями ветеранов, если те подтвердят, что все еще могут быть полезными для клуба.