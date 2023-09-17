Артета: "Жезус изменил мир "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что нападающий Габриэль Жезус преобразил его команду в прошлом сезоне.

Жезус, купленный летом 2022 у "Манчестер Сити", помог "Арсеналу" превратиться в реального претендента на титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне.



В этой кампании Жезус пока отметился лишь двумя появлениями на замену, и Артета с нетерпением ожидает, когда 26-летний бразилец вернется в форму после травмы.



"Он потрясающий игрок. Действительно важный игрок для нас. Он изменил наш мир в прошлом сезоне. Все вы могли видеть это. Он будет действительно важным игроком для нас".



"Думаю, он привнес другую энергию, другую веру, другую угрозу, другой страх для соперников. И он сделал это очень естественным образом. Думаю, он сделал огромный вклад в тот шаг, что мы совершили в прошлом сезоне".



"Своей игрой он привлекает к себе большое внимание и стягивает на себя много игроков, создавая пространство для других, и в этом его важное качество".



"Он жаждал перейти к нам по правильным причинам, и мы без колебаний подписали его. Вы могли видеть, что он сразу же стал проявлять себя в команде", — цитирует Артету The Independent.