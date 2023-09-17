"Шеффилд Юнайтед" может вернуть Уайлдера

"Шеффилд Юнайтед" задумывается о возвращении Криса Уайлдера на должность главного тренера.

"Шеффилд Юнайтед" с самого начала записывали в аутсайдеры, и на старте сезона Премьер-Лиги "клинки" полностью оправдывают ожидания.



"Шеффилд Юнайтед" проиграл четыре из пяти матчей Премьер-Лиги, свое единственное очко набрав против "Эвертона" перед международным перерывом.



В субботу "Шеффилд Юнайтед" потерпел обидное поражение 1:2 в гостях у "Тоттенхэма", дважды пропустив в компенсированное время, и это может стать приговором для нынешнего наставника "клинков" Пола Хекингботтома.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, будущее Хеккингботтома в клубе находится в серьезной опасности, и "Шеффилд Юнайтед" уже обратился к Уайлдеру насчет возвращения Криса на "Брамалл Лэйн".



Уайлдер, присутствовавший на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в субботу, тренировал "Шеффилд Юнайтед" с 2016 по 2021 год, подняв "клинков" из Лиги Один в Премьер-Лигу.



Уайлдер покинул Шеффилд в марте 2021, когда "клинки" находились на дне Премьер-Лиги с 14 очками после 28 матчей. Несмотря на это, Крис остается популярной фигурой среди болельщиков и руководителей клуба.



Уайлдер был связан с "Шеффилд Юнайтед" также как игрок, сыграв более 100 матчей за клуб в течение двух периодов.



После ухода из "Шеффилд Юнайтед" в 2021 году Уайлдер успел поработать с "Мидлсбро" и "Уотфордом". Контракт Криса с "шершнями" истек в конце прошлого сезона.