5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 17 сентября, двумя поединками продолжится 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — ЧЕЛСИ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



С победы 4:1 над "Лидсом" в апреле "Борнмут" набрал только два очка из 24 возможных в Премьер-Лиге. "Челси" проиграл все три последних выездных матча в чемпионате. "Вишенки" потерпели четыре поражения в шести домашних встречах с "синими" в Премьер-Лиге (1 победа, 1 ничья).



Впервые в сезоне за "Борнмут" могут сыграть выздоровевшие Адам Смит и Маркус Тавернье. Алекс Смит в нескольких неделях от своего дебюта.



Полузащитник "Челси" Ромео Лавиа получил травму лодыжки на тренировке, так и не успев дебютировать за свой новый клуб. Близки к возвращению в строй Рис Джеймс, Бенуа Бадиашиле и Армандо Бройя, но всем троим еще нужно время.



ЭВЕРТОН — АРСЕНАЛ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Эвертон" проиграл пять из шести последних домашних матчей в Премьер-Лиге, включая оба в этом сезоне с одинаковым счетом 0:1. "Арсенал" 11 раз сохранил своих ворота на замке в 20 выездных поединках чемпионата со старта прошлой кампании. "Канониры" одержали только одну победу в семи последних выездах к "ирискам" — 2:5 в октябре 2017.



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин восстановился после травмы лица. Также поправили свое здоровье Джеймс Тарковски, Джаррад Брантуэйт и Льюис Доббин, но Джек Харрисон все еще лечится.



Единственной потерей "Арсенала" является полузащитник Томас Партей, которого беспокоит пах.