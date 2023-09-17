Клопп рассказал, что Макаллистер испытал облегчение от своей замены

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его полузащитник Алексис Макаллистер испытал облегчение после замены в перерыве матча против "Вулверхэмптона".

Поздно вернувшись из сборной Аргентины и успев провести одну тренировку, Макаллистер вышел в стартовом составе "Ливерпуля" на субботний матч Премьер-Лиги на "Молинью".



В перерыве Клопп заменил Макалллистера на Луиса Диаса, что позволило "Ливерпулю" перевернуть игру и одержать победу 1:3. После матча Юрген объяснил свое решение.



"С него было достаточно. Он получил желтую карточку и уже в первом тайме был без сил. Мы знаем насколько хорош Алексис, но... Мы видели посреди недели, что ему потребовалась кислородная маска. Пару раз в первом тайме я подумал, что ему следует остаться на поле подольше".



"Ему просто было тяжело. В такого рода матче достаточно с небольшим опозданием вступить в единоборство, и ты получишь вторую желтую карточку. Тогда бы для него все сразу закончилось".



"У него были хорошие моменты в первом тайме. Но были и другие моменты, и вы могли видеть это. Он не был слишком расстроен тем, что мы заменили его. Скорее, он испытал облегчение", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.