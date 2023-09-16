Тен Хаг не считает, что "Юнайтед" в кризисе

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не считает, что его команда находится в кризисе.

Потратив около 180 миллионов фунтов на укрепление состава в летнее трансферное окно, "Юнайтед" весьма неудачно начал новый сезон.



В субботу "красные дьяволы" проиграли дома "Брайтону" со счетом 1:3, оформив свое третье поражение в пяти матчах Премьер-Лиги, однако Тен Хаг убежден, что ситуация наладится, если его команда продолжит следовать плану и проявит силу духа.



"Можно ли сказать, что "Юнайтед" в кризисе? Нет. Но мы должны быть расстроены, и мы должны очень злиться на себя, потому что в "Юнайтед" от тебя требуют выигрывать матчи".



"Мы должны сплотиться и придерживаться своего плана и своих правил, и тогда мы это изменим".



"Меня беспокоит наша форма, но прежде всего мне нужно видеть игру. Дело в характере, дело в силе духа, дело в сплоченности команды. Игроки должны проявлять себя и показывать свой характер, потому что во всех матчах, особенно сегодня, а также против "Арсенала" и "Форест" мы показывали, что можем играть хорошо и создавать моменты".



"Но мы должны улучшить некоторые вещи и должны сделать шаг вперед", — цитирует Тен Хага Sky Sports.