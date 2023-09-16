Тен Хаг не считает, что "Юнайтед" в кризисе

Эрик Тен Хаг Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не считает, что его команда находится в кризисе.

Потратив около 180 миллионов фунтов на укрепление состава в летнее трансферное окно, "Юнайтед" весьма неудачно начал новый сезон.

В субботу "красные дьяволы" проиграли дома "Брайтону" со счетом 1:3, оформив свое третье поражение в пяти матчах Премьер-Лиги, однако Тен Хаг убежден, что ситуация наладится, если его команда продолжит следовать плану и проявит силу духа.

"Можно ли сказать, что "Юнайтед" в кризисе? Нет. Но мы должны быть расстроены, и мы должны очень злиться на себя, потому что в "Юнайтед" от тебя требуют выигрывать матчи".

"Мы должны сплотиться и придерживаться своего плана и своих правил, и тогда мы это изменим".

"Меня беспокоит наша форма, но прежде всего мне нужно видеть игру. Дело в характере, дело в силе духа, дело в сплоченности команды. Игроки должны проявлять себя и показывать свой характер, потому что во всех матчах, особенно сегодня, а также против "Арсенала" и "Форест" мы показывали, что можем играть хорошо и создавать моменты".

"Но мы должны улучшить некоторые вещи и должны сделать шаг вперед", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2023 23:00

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  1. royal-sovereign 16.09.2023 23:38 # royal-sovereign
    Па плану

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  2. red-devil-4ever 16.09.2023 23:23 # red-devil-4ever
    Просто сказочный дятел. Бавария разорвёт очко этим пижонам.

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  3. suddenly 16.09.2023 23:01 # suddenly
    Правильно, он не в кризисе, он в жопе.

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