Клопп: "В прошлом году я почти стал антиалкоголиком!"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пошутил, что из-за ужасной выездной формы в прошлом сезоне он почти перестал употреблять алкоголь.

В прошлом сезоне "Ливерпуль"неудачно выступал на выезде, не сумев выиграть 13 из своих 19 гостевых матчей в Премьер-Лиге.



В новой кампании "красные" набрали за пределами "Энфилда" семь очков из девяти возможных, и после победы 1:3 над "Вулверхэмптоном" в субботу Клопп выразил свое удовлетворение от этого.



"Так гораздо лучше, это ощущается гораздо лучше. Я пью пиво, только когда мы выигрываем выездной матч".



"И в прошлом году я почти стал антиалкоголиком! Поэтому так, конечно, лучше".



"Но все мы знаем, что все по-новому. Мы не можем постоянно ссылаться на прошлый сезон, как бы плох он ни был и как бы полезен он ни был".



"Конечно, мы больше не думаем о нашей статистике на выезде, и когда я увидел такой первый тайм, я не думал о том, что повторяется прошлый сезон".



"Мы должны играть лучше, мы должны создать что-нибудь новое. Я увидел некоторые плохие вещи сегодня и много хороших вещей во втором тайме, поэтому я по-настоящему рад", — сообщил Клопп talkSPORT.