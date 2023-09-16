Тен Хаг :"Это был не наш день"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг посетовал на плохую реализацию моментов в проигранном матче против "Брайтона".

В субботу "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 1:3 от "Брайтона", продемонстрировав противоположную относительно соперника реализацию.

По мнению Тен Хага, переломным моментом матча стал гол Паскаля Гросса на 53-й минуте. После этого "Юнайтед" уже не верил, что отыграется.

"Всегда есть вещи, в которых ты можешь прибавить, особенно в плане организованности. Но это был не наш день. Второй гол случился сразу после перерыва. Второй их момент и второй гол, и это очень хорошая реализация. Мы не лучшим образом отреагировали на это, но нам нужно сохранять позитивный настрой в такие моменты и оставаться сплоченными, и тогда мы будем возвращаться в игру".

"Такого рода матч учит столь многому. Ты должен оставаться сильным духом в такие моменты, но я увидел кое-какие хорошие вещи. Мы создали много моментов — мы просто их не использовали, но это изменится", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.


Метки Брайтон, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2023 21:00

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  1. takernotagiver 16.09.2023 21:37 # takernotagiver
    Еще один тренер красных, которые получили по жопе от синих (Милан Пиоли от Интера Индзаги)

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  2. van-dijk 16.09.2023 21:25 # van-dijk
    Не твой век.

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  3. empry 16.09.2023 21:21 # empry
    Все верно, Эрик. Уже как лет десять.

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  4. mansoor 16.09.2023 21:15 # mansoor
    Это не твой год тен хааг.

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