Тен Хаг :"Это был не наш день"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг посетовал на плохую реализацию моментов в проигранном матче против "Брайтона".
В субботу "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 1:3 от "Брайтона", продемонстрировав противоположную относительно соперника реализацию.
По мнению Тен Хага, переломным моментом матча стал гол Паскаля Гросса на 53-й минуте. После этого "Юнайтед" уже не верил, что отыграется.
"Всегда есть вещи, в которых ты можешь прибавить, особенно в плане организованности. Но это был не наш день. Второй гол случился сразу после перерыва. Второй их момент и второй гол, и это очень хорошая реализация. Мы не лучшим образом отреагировали на это, но нам нужно сохранять позитивный настрой в такие моменты и оставаться сплоченными, и тогда мы будем возвращаться в игру".
"Такого рода матч учит столь многому. Ты должен оставаться сильным духом в такие моменты, но я увидел кое-какие хорошие вещи. Мы создали много моментов — мы просто их не использовали, но это изменится", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.
16.09.2023 21:00
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Еще один тренер красных, которые получили по жопе от синих (Милан Пиоли от Интера Индзаги)
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Не твой век.
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Все верно, Эрик. Уже как лет десять.
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Это не твой год тен хааг.
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