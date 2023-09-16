Клопп: "Куанса был исключительно хорош"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своего защитника Джарелла Куансу после победы 1:3 над "Вулверхэмптоном".

В субботу 20-летний Куанса впервые в своей карьере вышел в стартовом составе "Ливерпуля", составив пару центральных защитников на "Молинью" с Жоэлем Матипом.



И хотя "Ливерпуль" провалил первый тайм субботнего матча, в итоге "красные" одержали волевую победу, и этот результат позволяет Клоппу положительно оценить игру Куансы.



"Он справился исключительно хорошо. Также он был хладнокровен с мячом".



"Такое впечатление, что все мы впервые встретились на парковке перед матчем, учитывая нашу организованность в первом тайме! Но он сыграл по-настоящему хорошо", — цитирует Клоппа Daily Mirror.