Клопп: "Куанса был исключительно хорош"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своего защитника Джарелла Куансу после победы 1:3 над "Вулверхэмптоном".
В субботу 20-летний Куанса впервые в своей карьере вышел в стартовом составе "Ливерпуля", составив пару центральных защитников на "Молинью" с Жоэлем Матипом.
И хотя "Ливерпуль" провалил первый тайм субботнего матча, в итоге "красные" одержали волевую победу, и этот результат позволяет Клоппу положительно оценить игру Куансы.
"Он справился исключительно хорошо. Также он был хладнокровен с мячом".
"Такое впечатление, что все мы впервые встретились на парковке перед матчем, учитывая нашу организованность в первом тайме! Но он сыграл по-настоящему хорошо", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
16.09.2023 20:00
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когда то в государстве которого уже нет был мой любимый приз для клубов "За волю к победе".
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