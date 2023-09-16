"Тоттенхэм" вырвал победу против "Шеффилд Юнайтед" в самой концовке

Два гола в компенсированное время позволили "Тоттенхэму" вырвать победу в домашнем противостоянии с новичком Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" — 2:1.

Стартовый состав "шпор" не изменился по сравнению с победой 2:5 над "Бернли".



У "клинков" можно было наблюдать четыре перестановки в старте. Свой шанс получили Крис Бэшем, Люк Томас, Джейден Богл и Джеймс Макати.



В первом тайме игра была практически односторонней. "Шеффилд Юнайтед" позволял своему сопернику выходить на удар и даже попадать в створ, но каким-то образом держался.



План гостей работал, им удалось навязать сопернику свою тягучую игру, а на 73-й минуте "клинки" и вовсе открыли счет. После вброса аута мяч отскочил в штрафной к Гаставо Хамеру, который немедленно пробил — 0:1.



Казалось "Шеффилд Юнайтед" выстоит, однако в компенсированное время Ришарлисон откликнулся на подачу углового — 1:1. А затем Деян Кулусевски обработал мяч в штрафной и расстрелял ворота — 2:1.



"Тоттенхэм" имел подавляющее игровое преимущество, и любой результат, отличный от победы "шпор", не был бы логичным. Однако "Шеффилд Юнайтед" удалось максимально продлить интригу.



"Тоттенхэм" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче