"Тоттенхэм" вырвал победу против "Шеффилд Юнайтед" в самой концовке
Два гола в компенсированное время позволили "Тоттенхэму" вырвать победу в домашнем противостоянии с новичком Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" — 2:1.
Стартовый состав "шпор" не изменился по сравнению с победой 2:5 над "Бернли".
У "клинков" можно было наблюдать четыре перестановки в старте. Свой шанс получили Крис Бэшем, Люк Томас, Джейден Богл и Джеймс Макати.
В первом тайме игра была практически односторонней. "Шеффилд Юнайтед" позволял своему сопернику выходить на удар и даже попадать в створ, но каким-то образом держался.
План гостей работал, им удалось навязать сопернику свою тягучую игру, а на 73-й минуте "клинки" и вовсе открыли счет. После вброса аута мяч отскочил в штрафной к Гаставо Хамеру, который немедленно пробил — 0:1.
Казалось "Шеффилд Юнайтед" выстоит, однако в компенсированное время Ришарлисон откликнулся на подачу углового — 1:1. А затем Деян Кулусевски обработал мяч в штрафной и расстрелял ворота — 2:1.
"Тоттенхэм" имел подавляющее игровое преимущество, и любой результат, отличный от победы "шпор", не был бы логичным. Однако "Шеффилд Юнайтед" удалось максимально продлить интригу.
"Тоттенхэм" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче
16.09.2023 19:15
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Последние комментарии:
А хули бы им сразу третий тайм не добавили?
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Играют для полтора болельщика и Леви
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Дальше Арсенал и Ливерпуль. Потом снова можно раслабиться
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Вагиф всех обкончил
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Бешеные, пиздец
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16.09.2023 18:39 #
yxaxaxaxaxa
бедный Вагиф он там от злости уже все свои помидоры подавил на рынке
петушки такие петушки , кукарекали больше всех
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16.09.2023 18:43 #
superperez101
вагифка уже чемпик практически брал, во сне правда
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16.09.2023 18:45 #
sausage
Больше всех как раз кукарекала сама шерстянка) Он вообще от большинства местных пенсов ничем не отличается уже, такой же долбоёб.
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Источник: http://fapl.ru/posts/102820/?c=1#c7836771
16.09.2023 18:36 #
superperez101
шпротенхем глотает пыль
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16.09.2023 18:36 #
butcher7777
вагина на бутылке
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Источник: http://fapl.ru/posts/102820/?c=1#c7836771
Так вставайте в ряд и по одному подходите, ссать на вас буду
ТОТТЕНХЭМ БУДЕТ НА ТРОНЕ
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