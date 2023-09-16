"Тоттенхэм" вырвал победу против "Шеффилд Юнайтед" в самой концовке

Тоттенхэм Два гола в компенсированное время позволили "Тоттенхэму" вырвать победу в домашнем противостоянии с новичком Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" — 2:1.

Стартовый состав "шпор" не изменился по сравнению с победой 2:5 над "Бернли".

У "клинков" можно было наблюдать четыре перестановки в старте. Свой шанс получили Крис Бэшем, Люк Томас, Джейден Богл и Джеймс Макати.

В первом тайме игра была практически односторонней. "Шеффилд Юнайтед" позволял своему сопернику выходить на удар и даже попадать в створ, но каким-то образом держался.

План гостей работал, им удалось навязать сопернику свою тягучую игру, а на 73-й минуте "клинки" и вовсе открыли счет. После вброса аута мяч отскочил в штрафной к Гаставо Хамеру, который немедленно пробил — 0:1.

Казалось "Шеффилд Юнайтед" выстоит, однако в компенсированное время Ришарлисон откликнулся на подачу углового — 1:1. А затем Деян Кулусевски обработал мяч в штрафной и расстрелял ворота — 2:1.

"Тоттенхэм" имел подавляющее игровое преимущество, и любой результат, отличный от победы "шпор", не был бы логичным. Однако "Шеффилд Юнайтед" удалось максимально продлить интригу.

"Тоттенхэм" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2023 19:15

Количество просмотров Просмотров: 849

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Последние комментарии:




  1. justnick 16.09.2023 19:45 # justnick
    А хули бы им сразу третий тайм не добавили?

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  2. beatles-red 16.09.2023 19:41 # beatles-red
    Играют для полтора болельщика и Леви

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  3. takernotagiver 16.09.2023 19:35 # takernotagiver
    Дальше Арсенал и Ливерпуль. Потом снова можно раслабиться

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  4. kukuruzko 16.09.2023 19:33 # kukuruzko
    Вагиф всех обкончил

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  5. ganinilyha 16.09.2023 19:21 # ganinilyha
    Бешеные, пиздец

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  6. vagifspurs 16.09.2023 19:20 # vagifspurs
    16.09.2023 18:39 #
    yxaxaxaxaxa

    бедный Вагиф он там от злости уже все свои помидоры подавил на рынке
    петушки такие петушки , кукарекали больше всех
    (ответить)
    16.09.2023 18:43 #
    superperez101

    вагифка уже чемпик практически брал, во сне правда
    (ответить)
    16.09.2023 18:45 #
    sausage

    Больше всех как раз кукарекала сама шерстянка) Он вообще от большинства местных пенсов ничем не отличается уже, такой же долбоёб.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/102820/?c=1#c7836771

    16.09.2023 18:36 #
    superperez101

    шпротенхем глотает пыль
    (ответить)
    16.09.2023 18:36 #
    butcher7777

    вагина на бутылке
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/102820/?c=1#c7836771

    Так вставайте в ряд и по одному подходите, ссать на вас буду

    ТОТТЕНХЭМ БУДЕТ НА ТРОНЕ

    (ответить)

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