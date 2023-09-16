"Сити" продлил 100-процентную серию победой над "Вест Хэмом"

"Манчестер Сити" продлил свою 100-процентную серию в новом сезоне, одержав волевую победу 1:3 в гостях у "Вест Хэма".

В стартовом составе у "молотобойцев" произошло только одно изменение. Это Томаш Соучек появился вместо Саида Бенрахмы.



Йошко Гвардиол и Бернарду Силва вернулись в старт "горожан", заменив Натана Аке и Матео Ковачича.



"Сити" сразу же прижал своего соперника. На седьмой минуте в ходе одной атаки "горожан" Альфонс Ареоля совершил два сейва, а Соучек остановил мяч на линии ворот.



На 15-й минуте гости промахнулись уже сами. Эрлинг Холанд на дальней штанге замыкал ногой прострел партнера, но неведомым образом направил мяч мимо.



Постепенно натиск гостей сошел на нет. Хозяева, напротив, оживились — настолько, что на 36-й минуте открыли счет. Владимир Цоуфал продвинулся вперед и выполнил заброс на границу вратарской, где Джеймс Уорд-Проуз, сложившись, пробил головой — 1:0.



Под занавес первого тайма Холанд отметился еще одним невероятным промахом с близкого расстояния.



Зато второй тайм начался с того, что Жереми Доку ворвался в штрафную с левого фланга и направил мяч в форточку меж двух защитников — 1:1.



"Вест Хэм" не стал унывать и после небольшой паузы стал отвечать своими атаками на атаки "Сити". Хорошие моменты вывести хозяев вперед имели Мичейл Антонио, Эмерсон Палмери и Курт Зума.



Развязка случилась на 76-й минуте, когда Хулиан Альварес "черпаком" забросил мяч в штрафную за спину Найефу Агерду, а Бернарду Силва перекинул снаряд через голкипера — 1:2.



Спустя 10 минуте Холанд упрочил победу гостей, расстреляв Ареоля из пределов штрафной площади после передачи Силвы — 1:3.



"Вест Хэм" почти на равных играл с "Сити" в первом тайме, но едва начался второй, как "молотобойцы" упустили нити игры и в итоге потерпели поражение.



"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче