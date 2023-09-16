"Сити" продлил 100-процентную серию победой над "Вест Хэмом"
"Манчестер Сити" продлил свою 100-процентную серию в новом сезоне, одержав волевую победу 1:3 в гостях у "Вест Хэма".
В стартовом составе у "молотобойцев" произошло только одно изменение. Это Томаш Соучек появился вместо Саида Бенрахмы.
Йошко Гвардиол и Бернарду Силва вернулись в старт "горожан", заменив Натана Аке и Матео Ковачича.
"Сити" сразу же прижал своего соперника. На седьмой минуте в ходе одной атаки "горожан" Альфонс Ареоля совершил два сейва, а Соучек остановил мяч на линии ворот.
На 15-й минуте гости промахнулись уже сами. Эрлинг Холанд на дальней штанге замыкал ногой прострел партнера, но неведомым образом направил мяч мимо.
Постепенно натиск гостей сошел на нет. Хозяева, напротив, оживились — настолько, что на 36-й минуте открыли счет. Владимир Цоуфал продвинулся вперед и выполнил заброс на границу вратарской, где Джеймс Уорд-Проуз, сложившись, пробил головой — 1:0.
Под занавес первого тайма Холанд отметился еще одним невероятным промахом с близкого расстояния.
Зато второй тайм начался с того, что Жереми Доку ворвался в штрафную с левого фланга и направил мяч в форточку меж двух защитников — 1:1.
"Вест Хэм" не стал унывать и после небольшой паузы стал отвечать своими атаками на атаки "Сити". Хорошие моменты вывести хозяев вперед имели Мичейл Антонио, Эмерсон Палмери и Курт Зума.
Развязка случилась на 76-й минуте, когда Хулиан Альварес "черпаком" забросил мяч в штрафную за спину Найефу Агерду, а Бернарду Силва перекинул снаряд через голкипера — 1:2.
Спустя 10 минуте Холанд упрочил победу гостей, расстреляв Ареоля из пределов штрафной площади после передачи Силвы — 1:3.
"Вест Хэм" почти на равных играл с "Сити" в первом тайме, но едва начался второй, как "молотобойцы" упустили нити игры и в итоге потерпели поражение.
"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
16.09.2023 19:00
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Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
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щас кстати тоже будет заебатый матч
брентфорд касл
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Почему скузня до сих пор пишет про ковидную апл? До них до сих пор не дошло, что адекватные люди считают это картонкой? Такие наивные.. Ну пускай, чем бы дитя не тешилось...
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Сопляки копируют батька даже по счету
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Из-за чего столько добавленного времени у вилланов?
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Да всем похуй, давай позор МЮ на главную
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Сито машины, тут балядь без вариантов чемпионы. Ска, заипало эта голубое доминирование в АПЛ
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Из-за чего столько добавленного времени у петухов?
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КОРОЛИ!!!
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никто не может на данный момент составить им конкуренцию
максимально близко подбиралась колбаса
и даже зацепили чемп
остальные даже не рядом
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Петунхэм - это судейский проект
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Так играют Чемпионы! Так играют КОРОЛИ!!!
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THE KOROLI!
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сити чемпик
тут все ясно
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