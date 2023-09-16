"Сити" продлил 100-процентную серию победой над "Вест Хэмом"

Бернарду Силва "Манчестер Сити" продлил свою 100-процентную серию в новом сезоне, одержав волевую победу 1:3 в гостях у "Вест Хэма".

В стартовом составе у "молотобойцев" произошло только одно изменение. Это Томаш Соучек появился вместо Саида Бенрахмы.

Йошко Гвардиол и Бернарду Силва вернулись в старт "горожан", заменив Натана Аке и Матео Ковачича.

"Сити" сразу же прижал своего соперника. На седьмой минуте в ходе одной атаки "горожан" Альфонс Ареоля совершил два сейва, а Соучек остановил мяч на линии ворот.

На 15-й минуте гости промахнулись уже сами. Эрлинг Холанд на дальней штанге замыкал ногой прострел партнера, но неведомым образом направил мяч мимо.

Постепенно натиск гостей сошел на нет. Хозяева, напротив, оживились — настолько, что на 36-й минуте открыли счет. Владимир Цоуфал продвинулся вперед и выполнил заброс на границу вратарской, где Джеймс Уорд-Проуз, сложившись, пробил головой — 1:0.

Под занавес первого тайма Холанд отметился еще одним невероятным промахом с близкого расстояния.

Зато второй тайм начался с того, что Жереми Доку ворвался в штрафную с левого фланга и направил мяч в форточку меж двух защитников — 1:1.

"Вест Хэм" не стал унывать и после небольшой паузы стал отвечать своими атаками на атаки "Сити". Хорошие моменты вывести хозяев вперед имели Мичейл Антонио, Эмерсон Палмери и Курт Зума.

Развязка случилась на 76-й минуте, когда Хулиан Альварес "черпаком" забросил мяч в штрафную за спину Найефу Агерду, а Бернарду Силва перекинул снаряд через голкипера — 1:2.

Спустя 10 минуте Холанд упрочил победу гостей, расстреляв Ареоля из пределов штрафной площади после передачи Силвы — 1:3.

"Вест Хэм" почти на равных играл с "Сити" в первом тайме, но едва начался второй, как "молотобойцы" упустили нити игры и в итоге потерпели поражение.

"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 796

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  1. kukuruzko 16.09.2023 19:41 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

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  2. superperez101 16.09.2023 19:10 # superperez101
    щас кстати тоже будет заебатый матч
    брентфорд касл

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  3. moneycity 16.09.2023 19:10 # moneycity
    Почему скузня до сих пор пишет про ковидную апл? До них до сих пор не дошло, что адекватные люди считают это картонкой? Такие наивные.. Ну пускай, чем бы дитя не тешилось...

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  4. beatles-red 16.09.2023 19:09 # beatles-red
    Сопляки копируют батька даже по счету

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  5. takernotagiver 16.09.2023 19:09 # takernotagiver
    Из-за чего столько добавленного времени у вилланов?

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  6. uyga 16.09.2023 19:09 # uyga
    Да всем похуй, давай позор МЮ на главную

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  7. sellman 16.09.2023 19:08 # sellman
    Сито машины, тут балядь без вариантов чемпионы. Ска, заипало эта голубое доминирование в АПЛ

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  8. takernotagiver 16.09.2023 19:08 # takernotagiver
    Из-за чего столько добавленного времени у петухов?

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  9. moneycity 16.09.2023 19:07 # moneycity
    КОРОЛИ!!!

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  10. superperez101 16.09.2023 19:07 # superperez101
    никто не может на данный момент составить им конкуренцию
    максимально близко подбиралась колбаса
    и даже зацепили чемп
    остальные даже не рядом

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  11. narcot 16.09.2023 19:06 # narcot
    Петунхэм - это судейский проект

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  12. pepguardiola 16.09.2023 19:05 # pepguardiola
    Так играют Чемпионы! Так играют КОРОЛИ!!!

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  13. superglor 16.09.2023 19:05 # superglor
    THE KOROLI!

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  14. superperez101 16.09.2023 19:03 # superperez101
    сити чемпик
    тут все ясно

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