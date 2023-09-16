Клопп: "Мы не могли играть так же плохо во втором тайме, как в первом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил преображение своей команды во втором тайме против "Вулверхэмптона".

Как и опасался Клопп, его команда неважно начала полуденный матч Премьер-Лиги на "Молинью". "Вулверхэмптон" выиграл первый тайм со счетом 1:0 и, что важно, превзошел соперника по игре.



Однако в перерыве Клопп сменил тактику, и "Ливерпуль" смог одержать победу 1:3. Юрген находит этот результат очень важным.



"Хорошая вещь насчет первого тайма в том, что он был настолько плох, что мы просто не могли играть так же плохо во втором тайме. Мы были недостаточно энергичны. Мы изменили свою систему с помощью одного игрока, слегка добавив скорости впереди, природной скорости. Мы стали лучше контролировать игру. Мы практически все изменили в перерыве".



"Первый тайм был по-настоящему плох, второй тайм был по-настоящему хорош. Три очка огромной важности. Правда также в том, что "Вулверхэмптон" создал нам так много проблем. Мы были не в состоянии закрывать зоны", — сообщил Клопп TNT Sports.