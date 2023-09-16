Калвин Филлипс отказался уйти в аренду

Новичок "Манчестер Сити" Калвин Филлипс отверг возможность уйти в аренду минувшим летом.

Филлипс практически никак себя не проявил в "Сити" после перехода из "Лидса" за 45 миллионов фунтов летом 2022. В прошлом сезоне Премьер-Лиги Калвин отметился только двумя появлениями в старте "горожан".



Минувшим летом Филлипса сватали в "Ливерпуль", "Вест Хэм" и "Баварию", и "Сити" был готов отпустить Калвина, однако 27-летний англичанин предпочел остаться.



"Мы разговаривали с ним и клубом о возможности отправить его в аренду, потому что он не получал большого количества минут".



"Но он решил: "Нет, я хочу остаться". Мы более чем приветствуем это".



"Мы приветствуем это, потому что он хороший парень, который готов мириться со всем. Когда трансферное окно закрывается, каждый игрок здесь становится частью семьи и будет помогать", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Daily Mail.