"Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон", проспав начало матча

Преобразившись во втором тайме, "Ливерпуль" отпраздновал волевую победу 1:3 в гостях у "Вулверхэмптона".

В стартовом составе "волков" появился подписанный в заключительный день летнего трансферного окна Жан-Рикнер Бельгард. Он и Хван Хи Чхан заменили Фабиу Силву и Пабло Сарабию.



Наставник "красных" Юрген Клопп выпустил в старте 20-летнего Джарелла Куансу, а также Коди Гакпо и Диогу Жоту.



Хозяева "Молинью" очень резво начали матч и уже на седьмой минуте праздновали взятие ворот Алиссона. Педру Нету классно прорвался по левому краю штрафной, прострелил на дальний край вратарской, а туда уже подоспел Хван — 1:0.



Как ни странно, "Вулверхэмптон" и дальше смотрелся лучше, тогда как у "Ливерпуля" атаки совершенно не получались.



Особенно хорош у хозяев был Нету. На 34-й минуте Педру прокинул мяч между ног Джо Гомесу на левом фланге и навесил к воротам, но там Матеус Кунья не смог пробить головой из убойной позиции.



Гости чуть пришли в себя в концовке первого тайма, когда Гомес пробил головой выше. Также свой момент имел Мохамед Салах, чей мощный удар был заблокирован Марио Лемина, а с добиванием Доминика Собослаи справился голкипер Жозе Са.



С началом второго тайма "Вулверхэмптон" стал прижиматься к своим воротам и на 55-й минуте поплатился за это. Жота коротким пасом нашел на правом краю штрафной Салаха, а удар того подправил в ворота Гакпо — 1:1.



"Красные" продолжили осаждать ворота соперника, у которого контратакующая игра совсем не клеилась. "Волки" всей командой находились внутри или возле своей штрафной и просто отбивались.



За пять минут до окончания основного времени "Ливерпуль" добился своего. Энди Робертсон подхватил мяч, выбитый от ворот Са, сыграл в стенку с Салахом и после ответной передачи партнера пробил с границы вратарской — 1:2.



В концовке "Вулверхэмптон" совсем расклеился и пропустил еще. Уже в компенсированное время вышедший на замену Харви Эллиотт поразил ворота Са ударом с границы штрафной — 1:3. По пути в сетку мяч срикошетил от защитника и коснулся штанги.



"Вулверхэмптон" был гораздо лучше в начале матча и должен был это использовать для второго гола, но не смог. А после перерыва "Ливерпуль" пришел в себя и перевернул игру.



"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче