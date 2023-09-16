"Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон", проспав начало матча
Преобразившись во втором тайме, "Ливерпуль" отпраздновал волевую победу 1:3 в гостях у "Вулверхэмптона".
В стартовом составе "волков" появился подписанный в заключительный день летнего трансферного окна Жан-Рикнер Бельгард. Он и Хван Хи Чхан заменили Фабиу Силву и Пабло Сарабию.
Наставник "красных" Юрген Клопп выпустил в старте 20-летнего Джарелла Куансу, а также Коди Гакпо и Диогу Жоту.
Хозяева "Молинью" очень резво начали матч и уже на седьмой минуте праздновали взятие ворот Алиссона. Педру Нету классно прорвался по левому краю штрафной, прострелил на дальний край вратарской, а туда уже подоспел Хван — 1:0.
Как ни странно, "Вулверхэмптон" и дальше смотрелся лучше, тогда как у "Ливерпуля" атаки совершенно не получались.
Особенно хорош у хозяев был Нету. На 34-й минуте Педру прокинул мяч между ног Джо Гомесу на левом фланге и навесил к воротам, но там Матеус Кунья не смог пробить головой из убойной позиции.
Гости чуть пришли в себя в концовке первого тайма, когда Гомес пробил головой выше. Также свой момент имел Мохамед Салах, чей мощный удар был заблокирован Марио Лемина, а с добиванием Доминика Собослаи справился голкипер Жозе Са.
С началом второго тайма "Вулверхэмптон" стал прижиматься к своим воротам и на 55-й минуте поплатился за это. Жота коротким пасом нашел на правом краю штрафной Салаха, а удар того подправил в ворота Гакпо — 1:1.
"Красные" продолжили осаждать ворота соперника, у которого контратакующая игра совсем не клеилась. "Волки" всей командой находились внутри или возле своей штрафной и просто отбивались.
За пять минут до окончания основного времени "Ливерпуль" добился своего. Энди Робертсон подхватил мяч, выбитый от ворот Са, сыграл в стенку с Салахом и после ответной передачи партнера пробил с границы вратарской — 1:2.
В концовке "Вулверхэмптон" совсем расклеился и пропустил еще. Уже в компенсированное время вышедший на замену Харви Эллиотт поразил ворота Са ударом с границы штрафной — 1:3. По пути в сетку мяч срикошетил от защитника и коснулся штанги.
"Вулверхэмптон" был гораздо лучше в начале матча и должен был это использовать для второго гола, но не смог. А после перерыва "Ливерпуль" пришел в себя и перевернул игру.
"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
16.09.2023 16:30
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Последние комментарии:
Манки вообще ни о чем, Брайтон их спокойно возит мордой об газон.
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Братишка тру манк, где ты, переживаем за тебя!
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Лол, Антонио как будто в Фифу сыграл. Там уже лет 10 если не больше всегда так. Ты бежишь на вратаря и в последний момент перед ударом мяч ВНЕЗАПНО отлетает от ноги чуть дальше обычного.
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Улугбек ебёт расовых лемасиков
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де дзерби царь
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Когда лысого уе6ана уволят? Где ссаная лемразь подевалась, у которой 7хааг не физрук
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говорю вам
скамцо еще поборется с кекси за вылет
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Мю эт п3здц позорище))
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Коленку скоро попрут нахуй из МЮ))) самый ор кто попадёт в первую десятку? Унитазед или членси ухаха
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Этот ареоля е6нутый топ
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Астер КОРОЛЬ)
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Вообще зря наверное сейчас на пенсов ссым, их клубу завтра противостоять мощнейшему Борнмуту. Это вам уже не Уимблдон какой-то, тут команде попотеть придётся, а фанатам погореть. Вот тогда и поссым дружно на них.
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КОРОЛИ!!!
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А вот это топово от доку!!!!
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Чёт мне кажется, что Рэшфорд слишком жадный стал, много на себя берёт, думает, что решит всё один, пас даёт только от бызысходки. Он конечно хорошо накручивает и удар норм, но много атак из-за своего единала гробит.
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Пиз1дец, что с судейством? Чистейшая пенка была на Меддисоне, да ещё и добавил 3 минуты к тайму, когда там на минут 10 было остановок.
Раскатаем во втором тайме эту х1уйню под названием шеффилд
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https://www.instagram.com/reel/CwvMX-Pszef/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
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Доку типичный членз.
В челси как влитой был бы, тоде бегал бы как курица без головы. Техничный, быстрый, но тупой...
Зря они палмера на него махнули по сути. Это не новый азар
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Холанд под мухой
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Хойлунд начинает отрабатывать
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