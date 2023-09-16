"Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон", проспав начало матча

Энди Робертсон Преобразившись во втором тайме, "Ливерпуль" отпраздновал волевую победу 1:3 в гостях у "Вулверхэмптона".

В стартовом составе "волков" появился подписанный в заключительный день летнего трансферного окна Жан-Рикнер Бельгард. Он и Хван Хи Чхан заменили Фабиу Силву и Пабло Сарабию.

Наставник "красных" Юрген Клопп выпустил в старте 20-летнего Джарелла Куансу, а также Коди Гакпо и Диогу Жоту.

Хозяева "Молинью" очень резво начали матч и уже на седьмой минуте праздновали взятие ворот Алиссона. Педру Нету классно прорвался по левому краю штрафной, прострелил на дальний край вратарской, а туда уже подоспел Хван — 1:0.

Как ни странно, "Вулверхэмптон" и дальше смотрелся лучше, тогда как у "Ливерпуля" атаки совершенно не получались.

Особенно хорош у хозяев был Нету. На 34-й минуте Педру прокинул мяч между ног Джо Гомесу на левом фланге и навесил к воротам, но там Матеус Кунья не смог пробить головой из убойной позиции.

Гости чуть пришли в себя в концовке первого тайма, когда Гомес пробил головой выше. Также свой момент имел Мохамед Салах, чей мощный удар был заблокирован Марио Лемина, а с добиванием Доминика Собослаи справился голкипер Жозе Са.

С началом второго тайма "Вулверхэмптон" стал прижиматься к своим воротам и на 55-й минуте поплатился за это. Жота коротким пасом нашел на правом краю штрафной Салаха, а удар того подправил в ворота Гакпо — 1:1.

"Красные" продолжили осаждать ворота соперника, у которого контратакующая игра совсем не клеилась. "Волки" всей командой находились внутри или возле своей штрафной и просто отбивались.

За пять минут до окончания основного времени "Ливерпуль" добился своего. Энди Робертсон подхватил мяч, выбитый от ворот Са, сыграл в стенку с Салахом и после ответной передачи партнера пробил с границы вратарской — 1:2.

В концовке "Вулверхэмптон" совсем расклеился и пропустил еще. Уже в компенсированное время вышедший на замену Харви Эллиотт поразил ворота Са ударом с границы штрафной — 1:3. По пути в сетку мяч срикошетил от защитника и коснулся штанги.

"Вулверхэмптон" был гораздо лучше в начале матча и должен был это использовать для второго гола, но не смог. А после перерыва "Ливерпуль" пришел в себя и перевернул игру.

"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2023 16:30

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Последние комментарии:




  1. raven4uk 16.09.2023 18:24 # raven4uk
    Манки вообще ни о чем, Брайтон их спокойно возит мордой об газон.

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  2. pepguardiola 16.09.2023 18:22 # pepguardiola
    Братишка тру манк, где ты, переживаем за тебя!

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  3. superglor 16.09.2023 18:18 # superglor
    Лол, Антонио как будто в Фифу сыграл. Там уже лет 10 если не больше всегда так. Ты бежишь на вратаря и в последний момент перед ударом мяч ВНЕЗАПНО отлетает от ноги чуть дальше обычного.

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  4. kukuruzko 16.09.2023 18:17 # kukuruzko
    Улугбек ебёт расовых лемасиков

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  5. superperez101 16.09.2023 18:16 # superperez101
    де дзерби царь

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  6. narcot 16.09.2023 18:15 # narcot
    Когда лысого уе6ана уволят? Где ссаная лемразь подевалась, у которой 7хааг не физрук

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  7. superperez101 16.09.2023 18:15 # superperez101
    говорю вам
    скамцо еще поборется с кекси за вылет

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  8. bembo 16.09.2023 18:14 # bembo
    Мю эт п3здц позорище))

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  9. felix-the-cat 16.09.2023 18:14 # felix-the-cat
    Коленку скоро попрут нахуй из МЮ))) самый ор кто попадёт в первую десятку? Унитазед или членси ухаха

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  10. bembo 16.09.2023 18:13 # bembo
    Этот ареоля е6нутый топ

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  11. kukuruzko 16.09.2023 18:06 # kukuruzko
    Астер КОРОЛЬ)

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  12. sausage 16.09.2023 18:06 # sausage
    Вообще зря наверное сейчас на пенсов ссым, их клубу завтра противостоять мощнейшему Борнмуту. Это вам уже не Уимблдон какой-то, тут команде попотеть придётся, а фанатам погореть. Вот тогда и поссым дружно на них.

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  13. pepguardiola 16.09.2023 18:05 # pepguardiola
    КОРОЛИ!!!

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  14. bembo 16.09.2023 18:05 # bembo
    А вот это топово от доку!!!!

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  15. sausage 16.09.2023 17:59 # sausage
    Чёт мне кажется, что Рэшфорд слишком жадный стал, много на себя берёт, думает, что решит всё один, пас даёт только от бызысходки. Он конечно хорошо накручивает и удар норм, но много атак из-за своего единала гробит.

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  16. vagifspurs 16.09.2023 17:58 # vagifspurs
    Пиз1дец, что с судейством? Чистейшая пенка была на Меддисоне, да ещё и добавил 3 минуты к тайму, когда там на минут 10 было остановок.

    Раскатаем во втором тайме эту х1уйню под названием шеффилд

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  17. narcot 16.09.2023 17:52 # narcot
    https://www.instagram.com/reel/CwvMX-Pszef/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

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  18. bembo 16.09.2023 17:49 # bembo
    Доку типичный членз.
    В челси как влитой был бы, тоде бегал бы как курица без головы. Техничный, быстрый, но тупой...

    Зря они палмера на него махнули по сути. Это не новый азар

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  19. kukuruzko 16.09.2023 17:44 # kukuruzko
    Холанд под мухой

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  20. takernotagiver 16.09.2023 17:42 # takernotagiver
    Хойлунд начинает отрабатывать

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