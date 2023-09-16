Ходжсон пропускает матч с "Виллой" из-за плохого самочувствия

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон пропускает матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в субботу из-за плохого самочувствия.

В официальном заявлении "Пэлас" говорится, что Ходжсон почувствовал себя плохо ранее днем. Поэтому 76-летний специалист не приехал на "Вилла Парк".



Тем не менее, Ходжсон, старейший тренер в истории Премьер-Лиги, будет оставаться на связи со своим помощником Падди Маккарти, которому предстоит руководить "орлами" от бровки.



"Рой направил свои лучшие пожелания команде перед матчем. Мы направили свои лучшие пожелания Рою", — сообщает лондонский клуб.