Ходжсон пропускает матч с "Виллой" из-за плохого самочувствия

Рой Ходжсон Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон пропускает матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в субботу из-за плохого самочувствия.

В официальном заявлении "Пэлас" говорится, что Ходжсон почувствовал себя плохо ранее днем. Поэтому 76-летний специалист не приехал на "Вилла Парк".

Тем не менее, Ходжсон, старейший тренер в истории Премьер-Лиги, будет оставаться на связи со своим помощником Падди Маккарти, которому предстоит руководить "орлами" от бровки.

"Рой направил свои лучшие пожелания команде перед матчем. Мы направили свои лучшие пожелания Рою", — сообщает лондонский клуб.


Метки Астон Вилла, Кристал Пэлас, Премьер-Лига, тренеры, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2023 16:00

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