Сунесс: "Ливерпуль" финиширует первым или вторым"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что "красные" завершат этот сезон не ниже второго места в Премьер-Лиге.

"Ливерпуль" весьма обнадеживающим образом начал новый сезон после неудачной прошлой кампании, и Сунесс чувствует, что команда Юргена Клоппа снова готова стать главным конкурентом "Манчестер Сити".



"Я сделаю сильный прогноз насчет исхода чемпионской гонки Премьер-Лиги, которая возобновляется сегодня: "Ливерпуль" финиширует первым или вторым в этом сезоне".



"Я вижу сильный "Ливерпуль". Алексис Макаллистер и Доминик Собослаи, как кажется, понимают, что требуется для выступлений за этот клуб".



"Нашему футболу нужно, чтобы доминированию "Манчестер Сити" было оказано сопротивление, и "Ливерпуль" может это обеспечить. "Ливерпуль" является главной угрозой завоеванию Пепом Гвардиолой четвертого титула подряд", — сообщил Сунесс Daily Mail.