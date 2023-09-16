Сунесс: "Ливерпуль" финиширует первым или вторым"

Грэм Сунесс Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что "красные" завершат этот сезон не ниже второго места в Премьер-Лиге.

"Ливерпуль" весьма обнадеживающим образом начал новый сезон после неудачной прошлой кампании, и Сунесс чувствует, что команда Юргена Клоппа снова готова стать главным конкурентом "Манчестер Сити".

"Я сделаю сильный прогноз насчет исхода чемпионской гонки Премьер-Лиги, которая возобновляется сегодня: "Ливерпуль" финиширует первым или вторым в этом сезоне".

"Я вижу сильный "Ливерпуль". Алексис Макаллистер и Доминик Собослаи, как кажется, понимают, что требуется для выступлений за этот клуб".

"Нашему футболу нужно, чтобы доминированию "Манчестер Сити" было оказано сопротивление, и "Ливерпуль" может это обеспечить. "Ливерпуль" является главной угрозой завоеванию Пепом Гвардиолой четвертого титула подряд", — сообщил Сунесс Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Сунесс

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. electric 16.09.2023 15:28 # electric
    Михужло финиширует на кукане 1 или 2 попавшегося эксгибициониста!!!

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  2. suddenly 16.09.2023 15:25 # suddenly
    Сунесс: "Ливерпуль" финиширует первым или вторым с конца"

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  3. tursa 16.09.2023 15:20 # tursa
    1 Манчестер Сити
    2 Ливерпуль
    3 Тоттенхэм
    4 Арсенал

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  4. shadow-- 16.09.2023 15:18 # shadow--
    Конечно, Грэм. Особенно сейчас, когда Гомес на пике формы

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  5. vals1702 16.09.2023 15:14 # vals1702
    7-8 место

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  6. ganinilyha 16.09.2023 15:08 # ganinilyha
    Прямо сейчас в вульве финиширует уже

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  7. pepguardiola 16.09.2023 15:00 # pepguardiola
    Какой то далбаеб неадекватный!

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