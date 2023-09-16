Сунесс: "Ливерпуль" финиширует первым или вторым"
Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что "красные" завершат этот сезон не ниже второго места в Премьер-Лиге.
"Ливерпуль" весьма обнадеживающим образом начал новый сезон после неудачной прошлой кампании, и Сунесс чувствует, что команда Юргена Клоппа снова готова стать главным конкурентом "Манчестер Сити".
"Я сделаю сильный прогноз насчет исхода чемпионской гонки Премьер-Лиги, которая возобновляется сегодня: "Ливерпуль" финиширует первым или вторым в этом сезоне".
"Я вижу сильный "Ливерпуль". Алексис Макаллистер и Доминик Собослаи, как кажется, понимают, что требуется для выступлений за этот клуб".
"Нашему футболу нужно, чтобы доминированию "Манчестер Сити" было оказано сопротивление, и "Ливерпуль" может это обеспечить. "Ливерпуль" является главной угрозой завоеванию Пепом Гвардиолой четвертого титула подряд", — сообщил Сунесс Daily Mail.
16.09.2023 15:00
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Последние комментарии:
Михужло финиширует на кукане 1 или 2 попавшегося эксгибициониста!!!
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Сунесс: "Ливерпуль" финиширует первым или вторым с конца"
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1 Манчестер Сити
2 Ливерпуль
3 Тоттенхэм
4 Арсенал
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Конечно, Грэм. Особенно сейчас, когда Гомес на пике формы
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7-8 место
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Прямо сейчас в вульве финиширует уже
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Какой то далбаеб неадекватный!
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