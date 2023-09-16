Гвардиола: "Игроки "Сити" убедили Уолкера остаться"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что партнеры по команде убедили защитника Кайла Уолкера остаться.

Минувшим летом Уолкер едва не перешел в "Баварию", бывший клуб Гвардиолы. Кайл некоторое время колебался, но в итоге остался и на этой неделе заключил с "Сити" новый контракт до 2026 года.



По словам Гвардиолы, "Сити" стоило больших трудов сохранить 33-летнего англичанина, и каждый в клубе приложил усилия, чтобы это случилось.



"Когда тебя зовет "Бавария", это большая, большая, большая возможность вне всяких сомнений. Мы потрудились, чтобы убедить его остаться и объяснить ему преимущества быть с нами, но это сделал не только я, а также клуб и особенно его партнеры по команде".



"Они провели много встреч, говоря: "Кайл, ты не можешь уйти". Они заставили его почувствовать, как сильно его любит каждый, и в конце концов он решил остаться", — цитирует Гвардиолу The Guardian.