Постекоглу — о начале карьеры в "Тоттенхэме": "Это ничуть не похоже на медовый месяц"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что начало его карьеры в лондонском клубе ничуть не похоже на "медовый месяц".

"Тоттенхэм" весьма уверенно начал сезон 2023/24, набрав 10 очков из 12 возможных, а сам Постекоглу был признан Тренером Месяца в Премьер-Лиге по итогам августа.



Этот начальный период работы Постекоглу в "Тоттенхэме" даже начали называть "медовым месяцем", однако австралийский специалист уверяет, что это было вовсе не такое безмятежное время.



"Я уж не знаю, каким был ваш медовый месяц, но в свой медовый месяц я не терял величайшего игрока в истории футбольного клуба (Харри Кейна) на исходе трансферного окна, одновременно пытаясь привлечь в клуб новичков и сражаясь за все. Не таким был мой медовый месяц".



"Я не сижу здесь и не думаю, что это было подано мне на тарелочке с голубой каемочкой. Я упорно трудился ради этого. Это был действительно тяжелый период, и он ничуть не похож на мой медовый месяц".



"В "Селтике" я проиграл три из первых шести матчей. В "Йокогаме" мы сражались за выживание, но я могу сказать, что во всех этих клубах я делал примерно то же, что делаю здесь".



"Разница лишь в том, что здесь результаты лучше, и это воодушевляет. Я люблю этот период, потому что у тебя нет определенности дальше сегодняшнего дня. Так будет в ближайшие месяцы или год".



"Везде, где я был, на второй год появляется ощущение, что команда твердо встала на ноги, но я также понимаю, что в этом футбольном клубе ты не можешь не давать результата три, четыре, пять месяцев. Такова реальность".



"Если судить по результатам, то да, это выглядит лучше, чем у других. Но я могу заверить, это было так же сложно, если не сложнее, учитывая, каковы ставки здесь в Премьер-Лиге", — цитирует Постекоглу.