Постекоглу — о начале карьеры в "Тоттенхэме": "Это ничуть не похоже на медовый месяц"
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что начало его карьеры в лондонском клубе ничуть не похоже на "медовый месяц".
"Тоттенхэм" весьма уверенно начал сезон 2023/24, набрав 10 очков из 12 возможных, а сам Постекоглу был признан Тренером Месяца в Премьер-Лиге по итогам августа.
Этот начальный период работы Постекоглу в "Тоттенхэме" даже начали называть "медовым месяцем", однако австралийский специалист уверяет, что это было вовсе не такое безмятежное время.
"Я уж не знаю, каким был ваш медовый месяц, но в свой медовый месяц я не терял величайшего игрока в истории футбольного клуба (Харри Кейна) на исходе трансферного окна, одновременно пытаясь привлечь в клуб новичков и сражаясь за все. Не таким был мой медовый месяц".
"Я не сижу здесь и не думаю, что это было подано мне на тарелочке с голубой каемочкой. Я упорно трудился ради этого. Это был действительно тяжелый период, и он ничуть не похож на мой медовый месяц".
"В "Селтике" я проиграл три из первых шести матчей. В "Йокогаме" мы сражались за выживание, но я могу сказать, что во всех этих клубах я делал примерно то же, что делаю здесь".
"Разница лишь в том, что здесь результаты лучше, и это воодушевляет. Я люблю этот период, потому что у тебя нет определенности дальше сегодняшнего дня. Так будет в ближайшие месяцы или год".
"Везде, где я был, на второй год появляется ощущение, что команда твердо встала на ноги, но я также понимаю, что в этом футбольном клубе ты не можешь не давать результата три, четыре, пять месяцев. Такова реальность".
"Если судить по результатам, то да, это выглядит лучше, чем у других. Но я могу заверить, это было так же сложно, если не сложнее, учитывая, каковы ставки здесь в Премьер-Лиге", — цитирует Постекоглу.
16.09.2023 13:00
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Последние комментарии:
ПостекОГЛУ!
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В "Йокогаме" мы сражались за выживание, но я могу сказать, что во всех этих клубах я делал примерно то же, что делаю здесь".
все понятно , а то местные хач петушки уже обрадовались, а оказывается это просто везение было 3 матча выиграть) ждите борьбу за выживание в конце сезона ахах
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