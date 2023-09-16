Бурручага: "Ромеро в 10 раз лучше Ван Дейка"
Легенда аргентинского футбола Хорхе Бурручага считает, что защитник "Тоттенхэма" Серхио Ромеро "в 10 раз лучше" своего визави из "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка.
После своего перехода из "Саутгемптона" в 2018 году Ван Дейк долгое время считался эталоном современного центрального защитника, подтвердив это индивидуальными наградами и трофеями вроде Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.
Однако в последние сезона Ван Дейк нередко подвергается критике, и Бурручага, победитель Чемпионата Мира 1986 года, считает, что Виргил и в подметки не годится его 25-летнему соотечественнику Ромеро, который выиграл со сборной Аргентины ЧМ-2022 и Кубок Америки.
"Говорят, Ван Дейк — лучший защитник в мире. Но Ромеро в 10 раз лучше".
"Если вы посмотрите на лучших защитников, то они не являются быстрыми. А у Кути (Ромеро) есть баланс и скорость. Он необыкновен", — цитирует Бурручагу Sport Witness.
16.09.2023 12:00
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А еще у него нет головы и он на ровном месте может получить красную
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Да, конечно он в 10 раз лучше, только об этом знает лишь Хорхе Бурручага
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